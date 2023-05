Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio: la decisione di coppia

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele e, dallo scorso ottobre, tiene banco anche sui rotocalchi di cronaca rosa. Ora, dal settimanale Chi, arriva un’indiscrezione che la dice lunga sull’importanza di questo amore, che di giorno in giorno si fa sempre più solido. La coppia, infatti, sarebbe andata a convivere a Milano, prendendo casa nella zona di San Vittore. Un passo decisamente importante per una stabilità che entrambi, ora, desiderano raggiungere a tutti i costi.

Elodie e Andrea Iannone hanno preso casa: il passo della convivenza

Sono nati inizialmente come puro chiacchiericcio, come indiscrezioni pubblicate sui siti di gossip e sulle riviste di cronaca rosa. Ma, con lo scorrere dei mesi, queste voci si sono fatte sempre più concrete e si sono ora trasformate in una bellissima realtà: Elodie e Andrea Iannone, una delle coppie più chiacchierate dello showbiz, sono più innamorati ed affiatati che mai. E non solo: sembrano davvero fare sul serio per un futuro che sorride loro e che si prospetta ricco di progetti e desideri da condividere, sempre l’uno al fianco dell’altra.

La coppia, secondo le indiscrezioni rilanciate da Chi, sembra ora aver raggiunto la stabilità tanto ricercata per costruire le basi per il proprio futuro. Il settimanale ha infatti paparazzato la cantante e il pilota motociclistico in dolce compagnia a Milano: secondo quanto riportato, la coppia avrebbe infatti preso casa insieme, nella zona di San Vittore. La convivenza è diventata una necessità condivisa da entrambi, al fine di costruire il proprio amore, giorno dopo giorno, e rimanere a stretto contatto nonostante i rispettivi impegni professionali.

Il compleanno di Elodie e la dolce dedica social del fidanzato

Elodie e Andrea Iannone sono dunque pronti ad un futuro insieme, con base a Milano. Sono lontani i ricordi dello scorso autunno, quando la coppia stava timidamente uscendo allo scoperto e il loro amore, allora, viveva solo di qualche rara apparizione social. Adesso, invece, ogni occasione è buona per condividere la propria love story alla luce del sole, e sono ormai frequenti gli scatti di coppia sui rispettivi profili Instagram.

Come quelli oggi condivisi dall’ex pilota motociclistico per un’occasione davvero speciale: il 33° compleanno della sua amata. La cantante oggi ha festeggiato circondata dall’affetto dei propri cari e, ovviamente, del fidanzato. Il quale ha condiviso una serie di scatti, tanti piccoli frammenti della loro splendida relazione, e un messaggio speciale a corredo del post: “TI AMO e ti STIMO, sei IMMENSA. Buon compleanno amore mio!”.

La coppia, giovane e bellissima, splende più che mai. Lei è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, nonché regina di stile e, a tutti gli effetti, un’icona pop dei nostri tempi. Lui ha costruito una brillante carriera sulle due ruote, fatta di grandi successi, ma ha anche fatto parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale e per le sue illustri ex, da Belén a Giulia De Lellis. Insieme Elodie e Iannone formano l’incastro perfetto e la loro storia d’amore, nata solo qualche mese fa, fa sognare numerosissimi fan.