Elodie il look provocante per festeggiare con Iannone

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

L’amore fa tornare ragazzini, sciocchini entusiasti anche per i più piccoli traguardi. Capaci persino di ricordarsi del mesiversario (qualcuno aveva più utilizzato questo termine concluse le scuole medie?), così sulle nuvole da paragonarsi ad Al Pacino e Michelle Pfeiffer, a dei criminali malamente innamorati, perché l’amore è più bello quando ribelle.

Sono così Elodie e Andrea Iannone, la coppia più fotogenica d’Italia. Dopo i primi mesi passati a nascondersi dai paparazzi, oggi la cantante e il motociclista non hanno più paura di condividere il loro amore, compresi i momenti più intimi. E, per festeggiare i primi 7 mesi assieme, Elodie ha omaggiato i follower di 10 immagini da cui è difficile staccare gli occhi.

Elodie e Andrea Iannone: i primi (sensualissimi) 7 mesi assieme

Un abito in pelle che lascia ben poco all’immaginazione. Creazione sartoriale da capogiro, a collo alto ma completamente aperto sui fianchi, solo un laccetto lo tiene su: così si apre il carosello con cui Elodie ha festeggiato il mesiversario con Andrea Iannone. Guadagnandosi, in pochissimo tempo, l’approvazione di quasi 500.000 follower.

Il diario fotografico prosegue con l’ex di Belen e Giulia De Lellis intento a rifinire la barba, nudo di fronte allo specchio. Poi, un selfie nel quale è più facile immedesimarsi: una giovane coppia in attesa all’aeroporto. Ancora, una strada che taglia il deserto; riposo a bordo di un aereo; il motociclista a bordo del suo destriero motorizzato. E ancora Elodie in deshabille, che non guasta mai, prima di indossare una pelliccia stile Crudelia De Mon, per posare assieme all’altrettanto sobrio fidanzato.

A chiudere la carrellata Elvira e Tony, alias Al Pacino e Michelle Pfeiffer nell’iconico Scarface, e Woody Harrelson e Juliette Lewis nelle vesti di Mickey e Mallory, controversi personaggi dell’altrettanto iconica pellicola Assassini nati. È a queste tormentate e fuori legge grandi storie d’amore cinematografico che l’ex di Marracash paragona la relazione con il nuovo fidanzato, chissà perché.

Il paragone azzardato e i commenti al vetriolo dei fan

Che nessuno tocchi Elodie. L’ex concorrente della scuola di Amici è bella, brava e vestita da urlo. Tutti la amano, tutti la cercano, ma forse stavolta ha un pelino esagerato. L’azzardato paragone con Tony Montana e compagna ha sorpreso i fan, che non si sono risparmiati nei commenti e, senza troppi complimenti, si sono divertiti a prendere (più o meno bonariamente) in giro il bel motociclista che così tante belle della tv ha fatto capitolare.

“Ma dai… non ci credi nemmeno tu!” scrive una fan, “mi rifiuto” aggiunge un altro e, ancora, “non lo accetto”, fino a giungere al più brillante che, restando in ambito cinematografico ha chiesto: “Solo io ho pensato a Jessica e Ivano?”, riferendosi, naturalmente, alla coppia di bori interpretati da Claudio Verdone e Claudia Gerini nell’indimenticabile Viaggi di nozze.

Neanche a dirlo, i commenti riguardanti Marracash, il rapper ex di Elodie, sono così tanti da non riuscire a contarli. I due erano la coppia d’oro del rap italiano, un amore che ha ispirato alcuni delle hit di maggior successo degli ultimi anni, compreso il brano Due con cui la cantante romana ha concorso allo scorso Festival di Sanremo. Così, c’è chi spera che Iannone anche stavolta “serva solo a tornare con l’ex”.