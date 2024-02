Elodie, Andrea Iannone in pista dopo la squalifica: “Grazie dell’esempio che sei”

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia ormai da molti mesi. Entrambi molto riservati, nonostante siano personaggi pubblici molto amati, preferiscono tenere per sé la vita privata, concedendo pochissimo della loro storia d’amore. Si sono conosciuti per caso e in Puglia, ma nessuno avrebbe mai scommesso su di loro. Anzi, agli inizi si diceva che fosse un’amicizia e niente di più. Eppure, il tempo racconta una storia molto diversa e oggi sono più innamorati che mai, come dimostra la bellissima dedica che lei gli ha lasciato su Instagram per il suo ritorno in pista.

La dedica di Elodie per Andrea Iannone

Andrea Iannone è tornato in pista dopo la lunga squalifica sportiva, che ha affrontato con grande umiltà e coraggio. A tifarlo c’era lei, Elodie, e poco importa se il gradino del podio è solo il terzo. È una gara che sa di vittoria, quella vera, e che arriva dopo anni di battaglie soprattutto contro se stesso: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo”. E sotto, arriva anche il commento dell’ex Belen Rodriguez: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola “.

Una dichiarazione d’amore in piena regola che è anche rara, perché entrambi preferiscono vivere quest’amore lontano dai riflettori. Lei aveva lasciato un chiaro accenno di felicità sul suo Instagram condividendo il primo bikini della stagione, col quale è apparsa in splendida forma. L’occasione è stata il viaggio in Australia che hanno affrontato insieme e che ha preceduto la competizione nonché il ritorno alla gare dopo la squalifica.

Lo stop alle corse è durato per quattro anni. Andrea Iannone è stato squalificato per doping ma non si è mai arreso, dicendosi certo di poter tornare a correre nonostante il grande dolore provato per la brusca battuta d’arresto che ha subito la sua carriera. Ad aiutarla in questo percorso c’è stata Elodie, la donna che gli ha cambiato la vita dal 2022.

Andrea Iannone parla per la prima volta di Elodie

“Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ora con Elodie e la mia Ducati sono l’uomo più felice del mondo”, aveva detto a qualche mese dal ritorno in sella in Superbike, ma non esclude la possibilità di poter tornare MotoGp in quanto “molto ambizioso”. I due hanno ufficializzato il loro amore con la prima foto di coppia a ottobre 2022, mentre lei ne aveva parlato a Verissimo.

“Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione”, aveva spiegato, “Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Andrea è un bravo corteggiatore”. Sulla maternità, invece, non si era sbilanciata troppo: “Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l’idea della famiglia”.

A pochi mesi dalla resa ufficiale della loro unione, hanno deciso di andare a convivere spingendo così la loro relazione su un altro livello. Di matrimonio non se ne parla ancora ma di certo il loro amore procede a gonfie vele.