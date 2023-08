Elodie, la dolce dedica per il compleanno di Andrea Iannone

Nessuno nutriva più dubbi, ormai da tempo, sulla relazione tra Elodie e Andrea Iannone. I due non hanno fatto altro che mostrarsi sempre più complici nel corso degli ultimi mesi. C’è una sintonia invidiabile tra loro, ma soprattutto si percepisce la capacità di lui di rasserenarla.

Lo ha reso evidente ancora una volta la celebre cantante, che ha deciso di sfruttare il suo account Instagram per una breve ma significativa dedica d’amore.

Elodie, dedica d’amore

Quest’oggi, 9 agosto 2023, Andrea Iannone ha compiuto 34 anni. Un anno in più di Elodie, la sua compagna, nata nel 1990. Niente drammi tra loro, solo tanta voglia di migliorare l’uno la vita dell’altra e viceversa.

I post social rendono tutto così chiaro e la cantante ha un evidente desiderio di condividere questa serenità ritrovata in amore. La dedica per il compleanno del pilota è semplice, breve, ma colma di tanti significati. Termina così: “Auguri mio amore. Ti Amo”. Per quanto possa sembrare questa la parte cruciale, forse non lo è.

Le sei parole precedenti danno la sensazione di una donna nuovamente innamorata, stavolta alle prese con una relazione serena, nella quale poter essere davvero in due: “Come è bello vivere con te”.

A corredo una carrellata di fotografie, che offrono al pubblico una sbirciata sul loro quotidiano, fatto di tanta dolcezza e complicità. Sempre vicini, ogni volta che possono, godendosi a pieno la fase della luna di miele, che ormai per loro dura per loro dall’autunno del 2022, non proprio 1 mesetto dunque.

Da lui che la stringe a sé a un Iannone sorridente in barca, fino a uno scatto in posa, però carico di tensione sessuale. Ridono tanto insieme e si cercano costantemente. Il contatto fisico pare il modo di entrambi di esprimere le proprie emozioni. Un po’ di smorfie, qualche episodio divertente in viaggio e ancora baci. Una gallery di serenità, che è quella che i suoi fan le augurano anche in futuro. Fin da subito pioggia di migliaia di mi piace, inevitabili, con anche qualche spunta blu VIP a fare capolino. Tra tutti spicca inevitabilmente Mara Venier. Il rapporto con Elodie è quello di una zia con una delle nipoti preferite. Non servono quindi parole, basta un cuoricino rosso amore.

Elodie innamorata

Stanno per compiere un anno Elodie e Iannone e, vedendoli oggi ancora così uniti e complici, tornano alla mente le parole della cantante di alcuni mesi fa. Era maggio e, intervistata da Repubblica, affrontava differenti temi.

Uno è tornato particolarmente attuale oggi, quello della fisicità in mostra, dopo le parole del direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che l’ha tacciata di rappresentare il corpo della donna in modo poco elegante. Tematica già affrontata, come detto, ed ecco il suo punto di vista: “Il corpo è in primo piano ma non perché sia esibizionista o per dire che sono la migliore. Lo è perché sono libera. È solo un altro passaggio, insieme alla musica, alla voce e ai look”.

E su Iannone? Ha spiegato d’aver trovato tutto in lui. Un uomo in grado di aprirle un modo fatto di disponibilità e serenità. Non servono paranoie, solo essere pronti ad amare davvero: “Lui è disponibile, generoso e mi sostiene. Stiamo bene e siamo l’uno per l’altra, senza spiegarcelo”.