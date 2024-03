Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone senza veli su Instagram

Elodie non potrebbe essere più felice al fianco di Andrea Iannone. In barba alle malelingue, la cantante e il pilota, tornato da poco in pista dopo una squalifica sportiva, continuano a fare coppia fissa godendosi molti momenti insieme, impegni professionali permettendo. I due non hanno mai condiviso troppo della propria intimità, ma stavolta Elodie ha voluto fare uno strappo alla regola osando su Instagram con uno scatto di coppia senza veli.

Quella tra Elodie e Andrea Iannone è una storia iniziata un po’ in sordina, o meglio i due hanno voluto aspettare prima di confermare quanto già si vociferava da qualche tempo. Ormai fanno coppia fissa e non si nascondono più, seppur evitando grandi proclami o post continui a mezzo social che documentino la relazione.

Stavolta, però, Elodie ha decisamente cambiato registro ed ecco che in una sera qualunque hanno fatto capolino sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono proprio insieme al compagno. Una serata in spiaggia con i fuochi d’artificio sullo sfondo in una location non ben precisata. Ma i veri fuochi d’artificio sono quelli scatenati dalla prima foto della breve serie, che li ritrae completamente senza veli immersi nell’acqua di una piscina.

Neanche a dirlo, le reazioni da parte di amici e fan non sono mancate. Gianluca Fru, al fianco di Costantino della Gherardesca alla conduzione di Pechino Express, ha ironizzato “Credo siano nudi”, seguito a ruota dagli Autogol che si sono chiesti “Ma il fotografo era nudo anche lui?”. E l’elenco di commenti potrebbe continuare, tra chi ritiene questa immagine ai limiti della legalità (sempre nel gergo social, s’intende) e chi continua a chiedersi quale sia il segreto di Andrea Iannone per riuscire a conquistare le donne più belle (ricordiamo che anni fa ebbe una storia con Belen Rodriguez).

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Ironie e nudità a parte, queste foto che la cantante ha voluto condividere sui social sono l’ennesima testimonianza del fatto che la storia con Iannone prosegue a gonfie vele. Proprio di recente, in un’altra rara occasione, la cantante uscita dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi si era lasciata andare a una dedica speciale per il compagno, finalmente tornato in sella dopo quattro anni a causa di una squalifica per doping.

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro – aveva scritto -. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!!”. Intervistato dopo il rientro in Superbike, anche Iannone aveva speso delle parole importanti per la cantante, con la quale sta ormai dal 2022: “Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ora con Elodie e la mia Ducati sono l’uomo più felice del mondo“. Niente nozze né maternità in vista, almeno per il momento, ma una felice convivenza che rappresenta un ulteriore tassello per il futuro di una coppia che continua a mostrarsi solida e forte, nonostante in pochi vi avrebbero scommesso.