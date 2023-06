Elodie e Iannone, convivenza fuori dall’Italia: dove andrà a vivere la coppia

Innamorati più che mai, Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio. La loro relazione non potrebbe andare meglio e per questo, come si vocifera da tempo, i due sarebbero pronti a fare “il grande passo”, andare finalmente a convivere. I due però sarebbero intenzionati a lasciare l’Italia: niente casa a Milano per la coppia, che ha scelto un’altra meta per costruire il loro nido d’amore.

Elodie, il gesto d’amore per Andrea Iannone: la convivenza fuori dall’Italia

Elodie e Andrea Iannone sono pronti per andare a convivere: i due fanno coppia fissa da più di un anno ormai e la loro storia procede a gonfie vele, tanto da pensare di vivere finalmente sotto lo stesso tetto. Se ne parla in realtà da mesi: il settimanale Chi aveva già parlato di una possibile convivenza per i due, che da tempo vivono un amore “a distanza”. Lei infatti ha casa a Milano, lui invece abita in Svizzera.

All’inizio sembrava che la cantante e l’ex pilota di Moto GP avrebbero vissuto proprio nel capoluogo meneghino, dove pareva che avessero trovato la casa dei loro sogni sui Navigli, ma a quanto pare la scelta adesso sarebbe ricaduta sulla Svizzera.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Elodie potrebbe presto trasferirsi a Lugano, nella villa dove il fidanzato vive da tempo. La coppia sarebbe quindi in procinto di realizzare il proprio sogno d’amore rifugiandosi lontano da Milano (ma non troppo, cosicché la cantante possa continuare senza problemi a lavorare in Italia), dove avrebbe anche il vantaggio di vivere lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Fonte: IPA

Elodie e Andrea Iannone, un amore nato in sordina

Dopo la turbolenta liason con Marracash, Elodie non potrebbe essere più felice. La cantante ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di Andrea Iannone: la loro storia è iniziata la scorsa estate, un sentimento sbocciato pian piano che da spensierato si è trasformato in una relazione sempre più seria.

La coppia in questi mesi ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria relazione: nonostante gli scatti dei paparazzi, che avevano beccato i due mano nella mano in più di un’occasione per le strade di Milano, la cantante e l’ex pilota hanno aspettato prima di rivelare al mondo il loro amore.

Nel frattempo il sentimento è cresciuto, diventando sempre più forte: “È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro”, aveva confessato all’inizio della storia a Verissimo.

E dopo regali importanti e dediche d’amore social il loro amore è sempre più solido. “Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”, aveva confessato lei in una recente intervista.

Con Andrea Iannone finalmente Elodie ha trovato il suo porto sicuro, oggi che sono più affiatati e innamorati che mai: la convivenza non può più aspettare.