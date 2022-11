Elodie e Andrea Iannone innamorati la foto su Instagram che rivela tutto

Fonte: ANSA Elodie, lo scatto rivelatore con Andrea Iannone

Ci sono immagini che dicono più di tante parole. Magari per uno sguardo, un sorriso, un modo di posare. La foto su Instagram pubblicata nelle storie da Elodie rivela tantissimo del suo rapporto con Andrea Iannone, perché fa parte proprio di quegli scatti che non hanno bisogno di nessuna didascalia da tanto sono potenti, perché ci sono sentimenti che non si nascondono e neppure uno schermo riesce a celare.

Elodie e Andrea Iannone, cosa dice la foto su Instagram del loro rapporto

Una foto può raccontare molto, soprattutto se è spontanea, vera e ritrae un momento perfetto. Quella che Elodie ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram è un’immagine proprio così: di una naturalezza disarmante e che ritrae un momento di grande intimità e connessione con Andrea Iannone, con cui da qualche mese ha iniziato una relazione.

I due sono ritratti vicini, sorridenti, viso contro viso, in una posa da innamorati. Guardando l’immagine sembrerebbero a letto, entrambi tengono gli occhi chiusi.

Elodie è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e questa foto, invece, non lo è. E stupisce perché è una finestra aperta sul suo privato. Ritrae un momento di grande intimità, racconta moltissimo di questa coppia che ha iniziato la propria relazione da poco e che cerca di viverla lontano dai riflettori.

Entrambi in passato hanno avuto relazioni importanti, chiacchierate, su cui è stato detto e scritto tanto. Elodie è stata per diversi anni con il collega Marracash, Andrea Inannone ha vissuto diverse storie note come – ad esempio – con Belen e Giulia De Lellis. Da quando stanno insieme, però, hanno cercato di stare lontano dai gossip e di vivere questi momenti senza fretta o pressioni.

Ogni tanto si sono lasciati andare a qualche effusione social, proprio come l’ultimo scatto che, però, è il più rivelatore: i due si sono realmente messi a nudo con i follower, mostrando come si sta evolvendo il loro sentimento. Dopo la pubblicazione nelle storie Instagram di Elodie, lo scatto è stato riproposto – questa volta accompagnato da un cuore – da Andrea Iannone nelle sue.

Elodie, cosa ha detto in questi mesi di Andrea Iannone

Riservata, attenta a custodire il privato, ma con delle eccezioni. Perché Elodie ogni tanto si è lasciata andare a delle confidenze pubbliche. Lo ha fatto di recente, proprio rilasciando alcune dichiarazioni che raccontavano della sua storia con Andrea Iannone. Ne ha parlato a Verissimo a settembre: nel salotto di Silvia Toffanin aveva spiegato che la loro frequentazione era nata da poco: “Con Andrea ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, una persona che mi piace. È un mese, è pochissimo. Però sto bene, stiamo bene, parliamo molto. Vediamo. Non ci priviamo della possibilità di frequentarci e conoscerci, poi si vedrà”.

Poi era stata la volta di Domenica In dove, in una lunga ed emozionante chiacchierata con Mara Venier, era tornata sull’argomento: “Sono in un periodo molto bello anche dal punto di vista sentimentale. Io mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta. Con calma, pian pianino, ci conosciamo, ci diamo tutto il tempo”.

Da allora di tempo ne è passato poco, ma stando alla foto condivisa nelle storie Instagram l’amore sembra essere nell’aria.