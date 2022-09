“La mia paura più grande”, Elodie si racconta. E parla (anche) di Andrea Iannone

Fonte: Getty Images Venezia 79, Elodie sbarca in minigonna. Ma lo scollo a cuore trionfa su tutto

Una Elodie senza filtri, che ha aperto il proprio cuore raccontando del passato, di se stessa e anche della relazione nata da poco con Andrea Iannone. La cantante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha parlato di tutto, compresa la sua paura più grande, rivelando una sua parte molto intima.

L’occasione è stata di quelle speciali, infatti da poco ha fatto il suo esordio al cinema approdando a Venezia: un periodo ricco per la cantante tra lavoro e vita privata.

Elodie, a cuore aperto ha raccontato se stessa

Un completo bianco elegantissimo e dal taglio molto lineare, i capelli lasciati sciolti in morbidissime onde a incorniciare il video e trucco minimal: Elodie si è presentata così per una lunga chiacchierata a cuore aperto ospite di Mara Venier a Domenica In. La cantante ha da poco fatto il suo esordio al cinema come attrice nel film (che è anche approdato in concorso a Venezia) Ti mangio il cuore. Una pellicola di cui ha curato anche il brano originale della colonna sonora: Proiettili, insieme a Joan Thiele. Una canzone potente, che trasmette tantissime emozioni.

Così come ha trasmesso emozioni Elodie che, nel salotto di Rai 1, non ha esitato a raccontarsi a cuore aperto mostrando anche le proprie fragilità. A partire da quando, giovanissima a soli 18 anni aveva deciso di mollare la strada della musica: “Ero delusa da me – ha detto – pensavo di non essere abbastanza brava, che comunque non sarebbe stato quello il mio futuro”. Un momento di scoraggiamento che poi è passato. Perché la musica le scorre nelle vene: anche il papà era musicista e lei ha iniziato a cantare da bambina.

Elodie ha anche ricordato l’arrivo ad Amici. “È stato un po’ un caso – ha detto -: non volevo neanche fare il provino”. E ha aggiunto di aver avuto paura del confronto e di essersi presentata ai provini sotto consiglio di un amico. Poi ci ha messo tutta se stessa.

“È stato un momento importantissimo della mia vita – ha spiegato, aggiungendo -. Avevo trovato cosa fare di me”. La cantante ha voluto raccontare dell’impatto emotivo che la partecipazione al talent ha avuto sulla sua vita: “Anche emotivamente è stato un confronto con me stessa molto difficile”. Elodie ha detto: “In quella situazione sono stata otto mesi con me stessa, forse è stata l’unica volta nella mia vita: poi non l’ho mai più rifatto”. Il risultato è stato importante: “Mi sono ritrovata, ho ricominciato ad amarmi, a non preoccuparmi più troppo dell’aspetto fisico che comunque per me è sempre stato un po’ una coperta di Linus. Cioè io pensavo di essere più bella che intelligente”. Alla fine ha messo in primo piano chi era lei: Elodie. “Oggi mi piace curarmi perché mi voglio bene, ma non è semplice vanità” ha concluso.

Elodie, la sua paura più grande e la relazione con Andrea Iannone

Artista di grande talento, Elodie, durante l’intervista ha tirato fuori le sue fragilità. Come la sua paura più grande: “La solitudine” ha spiegato, ribandendo che è importante avere un ego nel suo mestiere, ma che non è il fine ultimo: “Non deve essere solo quello se no poi rimani solo”, ha detto a Mara Venier. E poi ha spiegato che lei ha vicino a sé le persone care “sempre. Altrimenti poi si rischia di sentirsi soli”.

Non è mancata l’occasione per parlare della vita sentimentale: Elodie da qualche mese frequenta Andrea Iannone. “Sono in un periodo molto bello anche dal punto di vista sentimentale. Io mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta. Con calma, pian pianino, ci conosciamo, ci diamo tutto il tempo”.