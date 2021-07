Elodie debutta al cinema: cosa sappiamo del film ‘Ti mangio il cuore’

editato in: da

Il grande talento di Elodie è innegabile. A partire dalla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto con la sua voce e il suo carisma. E, per lei, sta per arrivare un’esperienza importante. Un’avventura inedita, in cui dovrà dimostrare doti che fino a questo momento ha lasciato nascoste.

Elodie, in questi anni, è riuscita a dimostrare di avere tantissimi assi nella manica: non solo una voce magnetica e una grande presenza sul palcoscenico, ma anche tanta personalità, che l’ha portata a diventare una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus e Fiorello. Una prova che ha superato a pieni voti, tanto che per lei si sono aperte nuove prospettive.

A breve, infatti, Elodie debutterà al cinema, con un film di cui sarà la protagonista. Si chiama Ti mangio il Cuore, è tratto dall’omonimo romanzo, che è una vera e propria inchiesta sulla mafia foggiana, di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Il regista Pippo Mezzapesa, che ha lavorato al progetto con Antonella Gaeta e Davide Serino, ha fortemente voluto la cantante al suo fianco.

Elodie – ha dichiarato Mezzapesa – è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.

Un progetto impegnativo, che Elodie ha accolto con l’entusiasmo che la contraddistingue. Per lei, che è energia pura, affrontare anche la prova della recitazione significa superare un altro limite e abbattere un muro:

Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa.

Le riprese di Ti Mangio il Cuore inizieranno ad ottobre e il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022. Spazio, però, anche alla musica, che Elodie non vuole abbandonare: a settembre uscirà il primo singolo del nuovo album. Insomma, un periodo veramente intenso per lei, che però promette di darle grande soddisfazioni a livello lavorativo. I suoi sostenitori, d’altronde, non hanno dubbi. Anche questa nuova avventura sarà un successo.