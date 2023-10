Chi è l’ex moglie di Federico Fashion Style – al secolo Federico Lauri – e mamma della figlia Sophie Maelle? Si chiama Letizia Porcu: la donna è originaria di Anzio ed è una parrucchiera, oltre a gestire un negozio di abbigliamento online. Scopriamo la biografia di Letizia Porcu: carriera, famiglia e vita privata.

Chi è Letizia Porcu: gli studi e la carriera

Nata il 1989, Letizia Porcu è originaria di Anzio. Nonostante la popolarità, Porcu è estremamente riservata. Sul suo profilo Instagram, è solita condividere delle stories della vita quotidiana, ma non ha mai voluto rivelare i dettagli della sua vita privata. Porcu ha frequentato l’Istituto Colonna di Nettuno e ha sempre coltivato una grande passione per la moda.

Passione che, alla fine, si è trasformata in un lavoro, dal momento in cui si occupa della gestione di un sito di abbigliamento online. Inoltre, proprio come l’ex marito Federico Fashion Style, è una parrucchiera. La scelta di diventare parrucchiera non è stata casuale. Stando a quanto raccontato da Lauri al settimanale Chi, infatti, lo ha fatto per supportarlo e per vederlo più spesso, dal momento in cui si destreggiava tra i saloni di proprietà a Roma, Napoli, Anzio e Milano.

Porcu ha anche ammesso di essere stata in terapia, raccontando la sua esperienza ai follower su Instagram. “In passato sono stata una persona che pensava prima agli altri: venivano prima di me. Io venivo sempre per ultima. Mi veniva difficile stare su di me e così ho creato tantissimi rapporti di dipendenza. Poi, un bel giorno, ho deciso di mettermi in gioco e sono andata in terapia”.

La vita privata: l’ex marito Federico Fashion Style e la figlia Sophie Maelle

La vita privata di Letizia Porcu è stata sotto i riflettori per lungo tempo: a 17 anni, ha conosciuto l’ex marito, ovvero Federico Lauri. Hanno iniziato a frequentarsi l’anno successivo, per poi annunciare il fidanzamento nel 2013. L’ex coppia ha vissuto un periodo particolarmente difficoltoso, dopo la diagnosi di varicocele di Federico Lauri.

Per coronare il loro sogno di diventare genitori, Porcu e Lauri hanno scelto di seguire la strada dell’inseminazione artificiale. Alla fine, nel 2017, sono diventati genitori della piccola Sophie Maelle, la cui madrina è Valeria Marini, grande amica e cliente vip di Lauri. Porcu ha a lungo preso le difese dell’ex marito, soprattutto per le notizie legate alla sua presunta omosessualità, che il parrucchiere ha in seguito confermato e ufficializzato.

Nell’ottobre del 2022, Letizia Porcu e Federico Fashion Style hanno annunciato la separazione mediante i social, affidando il messaggio ai rispettivi profili Instagram. “Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia. È bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

La storia d’amore con Vincent Arena

A gennaio del 2023, Letizia Porcu, su Instagram, ha condiviso uno scatto con il nuovo fidanzato, il produttore musicale Vincent Arena, classe 1983. Un selfie, con una didascalia: “Tu”. Sono ben pochi i dettagli pubblici rivelati, data la riservatezza. Il produttore e deejay ha collaborato con Alessandro Basciano, oltre che con Ginevra Lamborghini per il brano I See You. Inoltre, ha raggiunto il successo in Italia e anche all’estero.