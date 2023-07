Federico Fashion Style perde la casa per l’ex moglie: le lacrime su Instagram

Fonte: IPA Federico Fashion Style è in guerra con l'ex Letizia Porcu

Non c’è pace per Federico Lauri, conosciuto ai più come Federico Fashion Style. Da tempo il popolare hairstylist è in guerra con l’ex compagna Letizia Porcu per l’affidamento della figlia Sophie Maelle, nata sei anni fa. I due, che sono stati legati per ben diciassette anni ma non sono mai convolati ufficialmente a nozze, non hanno mantenuto un buon rapporto e per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è diventato più difficile che mai vedere la bambina. Ora il colpo di scena: l’ex giurato de La Pupa e il Secchione ha perso la casa in cui ha sempre vissuto.

“Tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa – ha spiegato in lacrime sui social network Federico Fashion Style – Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato”.

Il parrucchiere di Anzio ha così aggiunto: “Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni”.

Federico Lauri ha pertanto parlato di persone cattive che vogliono distruggerlo (un chiaro riferimento a Letizia?) e ha inoltre fatto sapere: “Sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa”.

“Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei” – ha chiesto Federico Fashion Style, che ora pretende giustizia – “Ma dov’è la giustizia? Lei se n’è andata da qui. Qui c’è tutto di me e dei miei genitori. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro”.

Gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili per Federico, che ha perso ben 25 chili ed è finito addirittura in ospedale. Le conseguenze di un disagio fisico e mentale, dovuto alla rottura con Letizia Porcu. Tre anni fa Fashion Style ha rivelato all’ex partner di essere gay anche se, ha precisato, è sempre stato fedele alla donna nei tanti anni di relazione.

Oggi Federico è single mentre Letizia ha ritrovato la serenità accanto a Vincent Arena, fino a qualche tempo fa migliore amico di Selvaggia Roma (ex di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip). I due si sono conosciuti ad una cena grazie ad amici in comune: un colpo di fulmine da parte di entrambi.