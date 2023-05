Federico Fashion Style in ospedale per un crollo: “Già sapete tutto”

Fonte: IPA Come sta Federico Fashion Style: ricoverato in ospedale per un crollo

Federico Fashion Style ricoverato in ospedale. Le immagini pubblicate dal famoso personaggio televisivo hanno subito allarmato i fan, preoccupati per le sue condizioni. A distanza di molte ore, è poi tornato a pubblicare storie, rassicurando tutti e promettendo rivelazioni che hanno dell’incredibile.

Federico Fashion Style in ospedale

Si è reso necessario un ricovero di 24 ore per Federico Lauri, che il mondo del web conosce ormai da anni come Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei VIP si è immortalato in un letto d’ospedale a Roma, mostrando anche una flebo.

Il suo corpo ha subito un crollo, legato a un momento particolarmente delicato e molto stressante dal punto di vista emotivo. Pochi dubbi sul fatto che Lauri abbia qualcuno da incolpare per la situazione che si è ritrovato a vivere. Ecco le parole che rendono cristallino il suo stato d’animo: “Siamo esseri umani. A tutto c’è un limite. Posso accettare tutto ma alcune cose sono gravi e inaccettabili, solo a scopo di lucro. Non riesco ad affrontarle. Sto bene. Tranquilli, è solo un crollo. Vi racconterò tutto e resterete scioccati”.

Come sta Federico Fashion Style

Come detto, Federico Lauri è tornato a pubblicare storie quest’oggi, rassicurando i suoi fan. Non ha problematiche fisiche particolari da fronteggiare. Non è una malattia fortunatamente ad averlo costretto al ricovero.

Lo stress mentale e il malessere emotivo lo hanno spinto al limite delle sue forze. Ecco spiegato il ricovero, anche se la storia sarebbe più complessa di quanto possa sembrare, ci tiene a precisare. Ci sarà tempo e modo di raccontare il tutto.

Tutti quelli che lo seguono con attenzione non hanno potuto fare a meno di pensare che il riferimento del parrucchiere dei VIP sia alla sua ex compagna Letizia Porcu, madre di sua figlia. La loro separazione sta infatti lasciando degli strascichi molto pesanti.

Lei non ha commentato in maniera diretta l’accaduto, pubblicando storie slegate dal rapporto col suo ex, ma che per alcuni utenti sarebbero delle frecciatine. In una sembra esaltare il suo nuovo compagno Vincent Arena, forse in contrasto con chi lo ha preceduto: “Un uomo che tratta la sua donna come una principessa, è la prova che è stato cresciuto da una regina”.

Oggi Federico Lauri sta bene, si è ripreso ed è tornato regolarmente a lavorare nel suo salone. Si è però rivolto ai propri fan, ringraziandoli di cuore per la loro vicinanza e i tantissimi messaggi di supporto: “So che avete già capito tutto”.

Parole che lasciano pensare come a farlo soffrire siano situazioni ben note, almeno in parte, aggravatesi nelle ultime ore. La gente è pronta a tutto per guadagnare, dice, promettendo di tornare sull’accaduto e spiegare nel dettaglio cosa gli è stato fatto.

Tutto lascia pensare a una nuova stagione di polemica per il parrucchiere dei VIP. C’è da aspettarsi un’intervista cartacea o magari una chiacchierata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Dallo scorso inverno a oggi, non paiono essere stati fatti passi in avanti tra lui e la madre di sua figlia. La distanza sarebbe enorme, anche dal punto di vista economico. Le ultime parole in merito risalgono allo scorso febbraio, quando Federico Fashion Style disse d’aver ricevuto una richiesta di 10mila euro di alimenti al mese dalla sua ex: “Si crede Ilary Blasi”. Difficile pensare a un lieto fine.