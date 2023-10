Fonte: IPA Federico Fashion Style: le rivelazioni a "Belve"

Questa sera, martedì 10 ottobre, va in onda una nuova puntata della terza stagione di Belve, il pungente talk show di Rai 2 condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Ospiti della terza puntata della stagione saranno la deputata Emma Bonino; Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi e Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star, diventato famoso grazie al reality show ambientato nel suo negozio, Il salone delle meraviglie.

Il controverso rapporto con la moglie, sposata nonostante l’orientamento sessuale, i disturbi alimentari e il complesso ma prezioso rapporto con la figlia: saranno intimi e inediti gli argomenti che verranno toccati durante l’intervista della Fagnani al fashion Federico.

Federico Fashion Style, il coming out con la moglie

Un video di anticipazioni diffuso dalla Rai svela alcuni interessanti dettagli sull’intervista della conduttrice Francesca Fagnani a Federico Lauri, in arte Fashion Style. Non molti mesi fa, il parrucchiere delle star è stato al centro del gossip in seguito al coming out annunciato in diretta tv a Silvia Toffanin, nel salotto pomeridiano di Verissimo. La rivelazione ha fatto scalpore perché, all’epoca, Lauri era sposato con una donna, Letizia Porcu, e dal matrimonio era nata, nel 2017, una figlia.

Piatto ricco mi ci ficco, Fagnani torna naturalmente sull’argomento, chiedendo a Federico come abbia fatto a mantenere la relazione con la moglie nonostante la sua omosessualità: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e immaginato. – rivela il parrucchiere – Non credo che, se entra suo marito vestito di paillettes a casa, una non si fa domande, forse qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma magari a lei stava bene così”. Fagnani a questo punto chiede se anche lui, come la moglie, si sempre stato conscio del proprio orientamento sessuale: “Ci si nasce. Forse già da quanto ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine, mentre gli altri facevano giochi da maschi”.

Il difficile rapporto con la figlia

Nonostante il matrimonio con la madre sia terminato, Federico Lauri è intenzionato a continuare a ricoprire a pieno il proprio ruolo di padre e a Francesca Fagnani parla anche della figlia Sophie Maelle: “Non è che non la vedo, la vedo, secondo me, troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare: posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… Sono tutto per lei, io vivo per lei”.

Un altro successo per Belve

Si prospetta dunque un’altra scoppiettante serata per Belve, il talk show più seguito degli ultimi tempi che, settimana dopo settimana, mette a nudo ospiti di ogni genere: da Fabrizio Corona a Patty Pravo, fino a Emanuele di Savoia. Ma più che gli ospiti, a piacere è la conduttrice, dal piglio tagliente e senza peli sulla lingua, con ogni sua frase pronta a diventare virale su TikTok.

Al pubblico piace così tanto e la notorietà che ne deriva è tale che i vip sono disposti ad andare in studio senza possibilità di decidere in anticipo gli argomenti da toccare durante la puntata, senza poter modificare alcuna domanda e senza il diritto di chiedere che alcune dichiarazioni siano tagliate prima della messa in onda.