Anticipazioni Belve, ospiti di stasera 23 aprile. Antonella Clerici senza filtri

Fonte: Getty Images Francesca Fagnani

Un altro martedì da Belve quello targato Rai 2. Francesca Fagnani torna con le sue domande graffianti, a volte scomode, nella prima serata di stasera, 23 aprile. Un’altra puntata tutta al femminile, proprio come quella di martedì scorso. Questa sera, sedute sullo sgabello, racconteranno le loro storie Lory Del Santo, Antonella Clerici e Margherita Buy. Donne forti che non hanno bisogno di grandi presentazioni, ma che sono pronte a svelare ancora una volta tutta la loro personalità. Scopriamo cosa succederà in questa puntata.

“Belve”, anticipazioni di martedì 23 aprile

Francesca Fagnani è pronta per una nuova puntata di Belve, in onda martedì 23 aprile alle 21:20 su Rai 2. Un programma davvero seguitissimo, che permette al pubblico di entrare all’interno dei pensieri e delle vite degli intervistati godendo di una chiacchierata a cuore aperto tra i volti del mondo dello spettacolo e non solo, e la determinata e graffiante conduttrice.

Dopo il successo delle scorse puntate, in cui abbiamo potuto seguire la discussissima intervista a Fedez e le confessioni di Marcella Bella e Simona Ventura, ora ferma per via di un problema di salute, la nuova puntata di Belve prevede di avvicinarsi al mondo di Lory del Santo, Antonella Clerici e Margherita Buy.

Lory Del Santo, entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, ripercorrerà la sua vita professionale e quella privata, divenuta spesso terreno fertile per le cronache per via dei suoi amori e delle sue tragedie, come la perdita di 3 figli. Non è impossibile che Fagnani le lasci spazio per rispondere ulteriormente a Marcella Bella, che aveva parlato di lei proprio a Belve.

“Belve”, l’intervista ad Antonella Clerici

Molto atteso anche lo spazio dedicato ad Antonella Clerici, volto amatissimo della Rai, che tra un È sempre mezzogiorno e un The Voice tenterà di rispondere al meglio alle domande di Francesca Fagnani. Un obiettivo facile per lei, considerando la sua onestà riguardo alla sua vita privata. Tanti anche gli argomenti legati alla Rai: dalla scelta di Amadeus, dopo Fabio Fazio, di passare al Nove, che la Clerici considera molto coraggiosa, fino alle voci su una sua possibile conduzione di Sanremo 2025. “Non me l’ha chiesto nessuno, mai”.

Sempre per ciò che riguarda la questione Sanremo, Francesca Fagnani le ricorda quello condotto da lei nel 2010, rivangando un episodio secondo cui un cantante aveva deciso di non partecipare perché sapeva troppo di sugo. “A me l’hanno riferito. Non è che lui è venuto lì è mi ha detto sai di sugo. Premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto delle scuse.” Risponde Antonella.

“Belve”, gli altri ospiti della serata

Oltre all’intensa intervista a Margherita Buy, attrice insuperabile e reduce dal suo debutto alla regia con il film Volare, in studio sarà presente anche Leo Gassman, ospite dello “spazio canoro”. E, ancora, le simpaticissime e irriverenti Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Non mancheranno poi i fuorionda. Per chi volesse seguire la puntata, l’appuntamento è questa sera, 23 aprile, su Rai 2 in prima serata, oppure, in contemporanea e on demand, in streaming su RaiPlay.