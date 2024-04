Fonte: IPA Fedez

Il successo del programma di Francesca Fagnani, Belve, dipende in parte dal tipo di domande poste dalla padrona di casa ma, al tempo stesso, dal tenore degli ospiti in studio.

Riuscire a convincerli passa anche dal compenso garantita, che varia a seconda dei casi. In questo scenario, quanto è costato assicurarsi la presenza di Fedez in pieno processo di separazione da sua moglie Chiara Ferragni? Ecco le cifre pubblicate da La Stampa, che però sono state rapidamente smentite.

Belve, il prezzo delle interviste

Francesca Fagnani è senza alcun dubbio una delle conduttrici Rai più apprezzate dal pubblico italiano. Il successo del suo Belve è così evidente da aver spinto la rete a un cambio d’orario della messa in onda. Dalla seconda alla prima serata, quasi su richiesta popolare.

La rete è pronta a investire, considerando il ritorno in termini di ascolti. Nonostante tutto, però, non è da escludere che la presentatrice possa guardarsi intorno, lasciandosi adulare da altre proposte. Voci di corridoio vorrebbero un tentativo di Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi a caccia di figure in grado di trascinare il pubblico, dopo l’addio di Barbara D’Urso.

Come detto, il quotidiano ha pubblicato le seguenti cifre: 70mila euro per Fedez, 7mila euro per Valeria Marini e 3mila euro per Vittorio Sgarbi. Numeri che hanno spinto la società di produzione a diramare un comunicato.

Quanto ha guadagnato Fedez

“In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa, sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve. Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy, non è possibile rivelare il cachet realmente accordato. Quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato”.

Il giornale non è però rimasto in silenzio, preferendo rispondere in maniera provocatoria. Ci si chiede di quanto sia lontana la cifra indicata nell’articolo: “Una cifra spesa per un ospite della tv pubblica, che rimane segreto di Fatima”.

In un periodo del genere, in cui il governo ha deciso di rivelare quanto richiesto e ottenuto da Antonio Scurati come compenso del suo monologo nel programma di Serena Bortone, parlare di cifre è di certo rilevante.

Nell’articolo si sottolinea come i giornalisti abbiano un valore non elevatissimo, dai 300 ai 2mila euro. Decisamente superiori i cachet di attori, attrici e showgirl, il cui compenso va dai 2mila ai 20mila euro. Quest’ultima cifra è l’apice raggiunge da Belen nel suo massimo periodo di notorietà.

Non è però escluso che nomi importanti si siedano in uno studio Rai a costo zero. Basta pubblicizzare alcuni progetti, da film a libri, fino a eventi teatrali o di vario genere. Soldi sprecati? Tutt’altro. Considerando quanto guadagnato tra pubblicità su Rai 2 e spot su RaiPlay, l’investimento per Fedez, qualunque esso sia stato, può dirsi recuperato.