Fonte: IPA Fedez a "Belve"

Un racconto attesissimo, quello di Fedez a Belve, che spazia dal suo passato doloroso alla recente crisi con Chiara Ferragni di cui ha spiegato la genesi. Il rapper di Rozzano, che viene da un recente viaggio a Miami con i figli Leone e Vittoria, torna sui particolari che hanno portato alla fine del suo matrimonio ma parla anche dei suoi anni da ragazzo, difficilissimi, in cui aveva tentato il suicidio. Oggi, a 34 anni, l’artista è un uomo diverso e pronto a mettersi in gioco, come dimostra l’addio a Muschio Selvaggio che è tornato nelle mani di Luis Sal dopo le diverse diatribe legali che hanno portato a un inevitabile distacco artistico e personale.

Anticipazioni Belve 9 aprile, la verità di Fedez

“Quando è finito il vostro amore?”, chiede Francesca Ferragni, che ha faticato per farsi dare una risposta che fosse meno vaga di quelle che abbiamo sentito fino a questo momento. Il rapper ha ammesso che il caso pandoro griffato ha certamente influito sulla fine del sentimento che li legava e sulla separazione, ma è ormai risaputo che tra loro fosse davvero finita da molto tempo. Di più non è dato sapere, se non che lui ha lasciato definitivamente la casa coniugale e sta sistemando un attico dove accogliere i suoi figli.

I tradimenti? Non ci sono mai stati e, anzi, sentire certe accuse lo fa addirittura piangere: “Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a… così di punto in bianco?”. Si commuove anche per i suoi bambini, che oggi rappresentano davvero tutto per lui e anche per sua moglie, che li ha riabbracciati con calore dopo il lungo viaggio in Florida.

Alla base dell’uomo che è diventato, c’è anche un passato doloroso fatto di grandi sacrifici e di un disagio profondo che l’avrebbe portato a pensare di mettere fine alla sua vita: “Ho tentato il suicidio a 18 anni”, ha rivelato, sottolineando anche come questa condizione fosse dovuta alle droghe che assumeva in quel periodo.

Gli altri ospiti di Belve

Tra gli altri ospiti di Francesca Fagnani del 9 aprile anche Alessandro Borghi, nel pieno del successo per Supersex, e pronto a rivelare qualcosa di più sul suo rapporto con il sesso. L’attore ha infatti raccontato di avere una vera e propria ossessione e di pensarci almeno per una volta al giorno. Un punto in comune con Rocco Siffredi, che nel frattempo è diventato suo amico e che svela solo oggi per la prima volta.

In studio anche la showgirl Francesca Cipriani, che avrebbe inanellato una serie di gaffe davvero degne di nota. A far riflettere è però il giudizio secco su Belen Rodriguez che definisce – ancora – “straniera e senza talento”. Insomma, un bel carico di ospiti per il programma di Rai2 che torna in onda, in prima serata, su Rai2. La trasmissione è inoltre visibile su RaiPlay in contemporanea e rimane fruibile per la visione on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece le centinaia di commenti che caratterizzano ogni puntata.