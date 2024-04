Fonte: IPA Alessandro Borghi a "Belve"

Definirlo bello sarebbe riduttivo: Alessandro Borghi è molto di più, molto più di se stesso, come ha dimostrato calandosi perfettamente nei panni di un Rocco Siffredi inedito per la serie Netflix Supersex. Ed è da qui che arriva la domanda irriverente di Francesca Fagnani a Belve, che gli chiede senza mezzi termini quale sia il suo rapporto con il sesso. “Sono ossessionato”, ha risposto sicuro, dimostrando di avere qualcosa in comune con il personaggio che ha appena interpretato.

La confessione di Alessandro Borghi a Belve

“Eh sì, mi piace, sono ossessionato”, ha detto Alessandro Borghi a Belve, svelando un particolare sul suo rapporto con il sesso che finora era rimasto sconosciuto. L’attore di Supersex, volto di un Rocco Siffredi profondo e tormentato, non ha fatto mistero di avere un pensiero fisso durante l’intera giornata sul quale però ha saputo anche scherzare: “Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso”.

Di certo, il bellissimo rapporto di amicizia che ha intrecciato con l’attore a luci rosse ha contribuito a sviluppare questa passione appena confessata. Per calarsi nei panni di Rocco Tano, infatti, ha trascorso un po’ di tempo a Budapest con la sua famiglia. Da qui sarebbe nato il legame tra di loro e che resiste ancora oggi, anche dopo la trasmissione della serie che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo.

Le curiosità inedite dal set e l’amore per un uomo

Le riprese di Supersex sono state di certo impegnative ma, sotto tantissimi punti di vista, anche molto divertenti. A cominciare dal calco del pene di Rocco che sarebbe stato usato per realizzare una protesi di uso scenico che non è mai stata usata: “L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”.

L’attore di Le otto montagne ha anche raccontato di aver sentito qualcosa per un uomo e di trovare giustamente normale il fatto di provare qualcosa per una persona dello stesso sesso: “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

Ha parlato anche della sua vita privata, del rapporto con la compagna Irene Forti e della paternità che l’ha cambiato. Non è solito farlo, dato che preferisce tenere riservata la sua privacy, ma non poteva sottrarsi alle domande di Francesca Fagnani. Sulle votazioni espresse ai David di Donatello, ha dimostrato di non nutrire il minimo dubbio: “Mi dispiace che il sistema di votazione non preveda l’obbligo di vedere tutti i film, si finisce per votare sempre per gli amici degli amici”.

La seconda puntata di Belve va in onda il 9 aprile, dalle 21,15, su Rai2. Si preannuncia inoltre ricchissima, con la presenza di Fedez e di Francesca Cipriani, che si sarebbe espressa duramente nei confronti di Belen, che avrebbe definito come una “straniera senza talento”. Il programma vive inoltre sui social attraverso l’hashtag ufficiale che a ogni puntata raccoglie migliaia di commenti.