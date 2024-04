Belve, cosa è successo ieri sera: tra le lacrime di Fedez e le confessioni di Borghi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Fedez a Belve

Nella puntata di Belve di martedì 9 aprile, il programma condotto da Francesca Fagnani, il pubblico ha avuto l’opportunità di esplorare le profondità emotive e professionali di tre figure molto diverse del panorama italiano. Il rapper e influencer Fedez, l’attore Alessandro Borghi, e la personalità televisiva Francesca Cipriani sono stati infatti gli attesissimi ospiti. Le interviste, ricche di sincerità e spunti riflessivi, hanno offerto ai telespettatori uno sguardo senza precedenti dietro le quinte delle vite delle celebrità.

Belve, Fedez in lacrime

L’intervista di Fedez a Belve, condotta da Francesca Fagnani, si apre con il rapper che confessa di aver fatto una simulazione con il suo team in preparazione, evidenziando fin da subito la serietà con cui ha affrontato l’appuntamento. Fagnani, con il suo stile diretto, rompe il ghiaccio citando il tentativo di “dividerli”, introducendo così un dialogo schietto e aperto. Fedez parla poi della pressione mediatica che lo circonda, specialmente in riferimento alla sua relazione con Chiara Ferragni, sottolineando come questa attenzione costante abbia influenzato la sua ricerca di un equilibrio personale. Descrive una fase di vita “zen altalenante”, in cui ha imparato a mantenere la calma nonostante le tempeste esterne.

L’intervista si approfondisce ulteriormente quando Fedez parla del suo passato, dagli anni difficili a Rozzano, alle sfide con la droga e alla scoperta del rap come mezzo per socializzare. Racconti che mostrano il lungo percorso di resilienza e di auto-affermazione dell’artista. “La droga? È durata un anno. Ho smesso perché ho tentato il suicidio a 18 anni, mi sono tagliato le vene. Facevo uso di droghe sintetiche, è stato facile entrarne e difficile uscirne. È una cosa oggi che ho superato. Per me equivale a 10 vite fa. Sprigiona la serotonina, cercavo il piacere. Invece ha scatenato la depressione. Ho sperimentato sulla mia pelle cosa vuol dire avere una dipendenza”.

Fonte: Getty Images

Nell’intervista emozionante di Fedez a Belve, il rapper si apre in modo sincero e vulnerabile, toccando punti delicati e personali della sua vita con Chiara Ferragni. L’inizio della loro relazione, caratterizzata da un’intensa alchimia sessuale, svela un aspetto fondamentale del loro legame. Fedez, visibilmente emozionato, accenna alle difficoltà di parlare apertamente di questi dettagli intimi, sottolineando implicitamente il dolore per la loro separazione.

Affrontando le voci di una presunta operazione di marketing dietro la loro separazione, Fedez respinge categoricamente queste ipotesi, suggerendo che la fine del loro amore è stata un evento doloroso e non frutto di calcoli. Quando gli viene chiesto direttamente di parlare dell’amore finito, la sua riluttanza a rispondere lascia intendere che i suoi sentimenti per Chiara rimangono complessi e profondi. Le difficoltà nella loro relazione sono state acuite da eventi esterni, tra cui la malattia di Fedez, che ha messo ulteriore pressione sulla coppia. L’emozione travolge Fedez quando riflette su come queste sfide abbiano alla fine superato la loro capacità di tenere insieme la relazione.

Le accuse di tradimento e l’amore con Chiara Ferragni

Il discorso si sposta poi sulle accuse di tradimento che hanno circondato Fedez, portando l’artista a difendersi, sottolineando il suo dispiacere per le conseguenze mediatiche subite da una ragazza innocente, vittima di speculazioni. La crisi tra lui e Chiara è stata ulteriormente aggravata dal cosiddetto “caso Balocco”, che ha visto Fedez nel mezzo di una tempesta mediatica “per un errore non suo”, dice durante l’intervista. L’incidente ha sollevato questioni di responsabilità e gestione della crisi, portando a tensioni familiari e a riflessioni sul peso delle azioni individuali all’interno di una coppia.

Concludendo l’intervista con un sentimento di solitudine, Fedez ammette la necessità di imparare a vivere da solo, una condizione nuova per lui. Nonostante tutto, le sue ultime parole sono dedicate a Chiara, evidenziando un legame indissolubile che supera le difficoltà del presente: Chiara rimane la madre dei suoi figli e la donna più importante della sua vita, in un finale carico di emozione e speranza per una serenità futura. “Mia moglie mi ha insegnato professionalmente che ogni tanto bisogna dire di no”, ha detto, “Io prima dicevo sempre sì. E io credo di avere tentato più volte a farle aprire gli occhi rispetto a persone che aveva di fianco”. E poi: “Cosa l’ha fatto innamorare di lei? Devo essere onesto? All’inizio, il sesso. Una connessione che raramente avevo sperimentato prima”.

La confessione di Borghi a Francesca Fagnani

L’intervista di Alessandro Borghi a Belve, condotta con l’acume caratteristico di Francesca Fagnani, ha offerto una finestra aperta sulla personalità e sulla vita dell’attore, oltre i confini del suo ruolo pubblico. Inizialmente, la Fagnani pone l’accento sul piacere di essere ammirato, evidenziando le lodi che spesso vengono tributate a Borghi dalla critica e dai media, un’attenzione che l’attore accoglie con un sincero apprezzamento.

Borghi si apre riguardo la gestione del successo, ammettendo che, nonostante gli aspetti positivi come il benessere economico, ciò che trova difficile è la perdita della privacy. Aneddoti personali, come la reazione di sua madre alla sua apparizione nella serie Super Sex, sottolineano con una nota di umorismo e di realtà la sua vita sotto i riflettori.

L’intervista si addentra poi nei ricordi d’infanzia di Borghi, cresciuto nella periferia romana, dove le esperienze di vita “sulla strada” hanno forgiato il suo carattere resiliente e la sua capacità di affrontare la vita con determinazione. Tuttavia, non nasconde le battaglie interiori, come la lotta con la rabbia, che ancora oggi lo vede cercare un equilibrio tra accettazione e sfida.

Fonte: Getty Images

La sua carriera, viene descritta non solo come un percorso professionale ma anche come una personale ricerca di autenticità, in un ambiente cinematografico che Borghi percepisce come chiuso e competitivo. L’attore non esita a parlare apertamente della sua vita sessuale e delle sue riflessioni sul sesso, introducendo tematiche adulte con una disarmante apertura.

Nel corso dell’intervista, emerge il tema della paternità e del rapporto con la compagna Irene, con la quale Borghi ha condiviso la gioia della nascita di un figlio. La sua gratitudine per la comprensione e l’accettazione di Irene riflette la complessità delle relazioni personali all’interno della vita pubblica.

Interessante è la menzione della sindrome di Tourette, un aspetto personale che Borghi affronta con coraggio, offrendo un messaggio di speranza e di forza a chiunque affronti sfide simili.

Verso la fine dell’intervista, Borghi rivela il suo desiderio di allontanarsi un giorno dal cinema per vivere più a contatto con la natura, sottolineando il bisogno di un ritorno all’essenziale per il benessere della sua famiglia e, soprattutto, per vedere suo figlio crescere in un ambiente naturale e stimolante.

L’ambizione di Francesca Cipriani a Belve

Nell’intervista di Francesca Cipriani a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, emergono sfaccettature inaspettate del personaggio televisivo noto per il suo approccio estroverso e la sua presenza scenica. La Cipriani si apre sul contrasto tra il suo aspetto esteriore, plasmato anche dalla chirurgia estetica, e il suo sentirsi una persona “naturale” all’interno, svelando una consapevolezza di sé che va oltre le apparenze.

Rivelando il suo desiderio di diventare un’attrice comica, Francesca Cipriani mostra una vena artistica che aspira ad esplorare, dimostrando come il suo talento possa spingersi oltre il semplice intrattenimento televisivo. Il suo approccio agli errori, in particolare la tendenza a sbagliare i detti popolari, diventa fonte di risate e di leggerezza durante l’intervista, con la Fagnani che gioca su questi scivoloni, aggiungendo un tocco di umorismo spontaneo alla conversazione.

Fonte: Getty Images

Nel corso dell’intervista, non manca di esprimere un’opinione critica su Belen Rodriguez, sostenendo che la showgirl argentina abbia beneficiato di opportunità in Italia che non sono state date a molte donne italiane, sollevando così una questione di meritocrazia e visibilità nel mondo dello spettacolo italiano.

La Cipriani non nasconde il suo investimento in chirurgia estetica, quantificandolo in circa 200.000 euro, una cifra che sottolinea il valore che la società moderna attribuisce all’estetica, ma anche il desiderio personale di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.

L’intervista si chiude con note personali positive: la Cipriani parla del suo attuale stato sentimentale, esprimendo il desiderio di maternità, e riflette su una relazione passata definita “tossica”, mostrando come gli ostacoli e le sfide abbiano contribuito alla sua crescita personale.