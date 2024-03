Cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Fedez? La risposta a questa domanda possono darla soltanto i diretti interessati. Al momento, però, preferiscono restare in silenzio sulla vicenda, per quanto possibile.

Una delle coppie che maggiormente ha condiviso la propria vita privata sui social, di colpo va a caccia di privacy. Può sembrare strano ma quando ci sono di mezzo due bambini, oltre che ovviamente dei sentimenti, è naturale fare un passo indietro. In questo si sono dimostrati più maturi di altri colleghi, che hanno fatto delle rotture una sorta di professione. Qualcosa però di tanto in tanto trapela ed ecco il commento galeotto di Chiara Ferragni, che riaccende la luce sulla discussione.

Feerragnez, chi ha voluto la separazione

Intervistata da Fabio Fazio, Chiara Ferragni aveva spiegato come quanto mostrato sui social rappresenti in realtà una piccola parte della sua vita. Può sembrare che ogni secondo venga raccontato ma non è così, ha detto.

Il fatto che ora abbia scelto, ovviamente, di non condividere i momenti delicati della separazione da suo marito (non definitiva, parrebbe), è indice proprio di questo discorso. Non tutto finisce sui social e tanto viene tutelato. In questo caso, per il bene dei bambini soprattutto, ma anche della dignità personale, ogni bega resta all’interno delle mura di casa.

A sapere la verità sono soltanto loro e chi gli sta vicino. Non è un caso che in questo periodo Chiara Ferragni stia facendo un grande affidamento sulla propria famiglia. Al di là del post di auguri a sua sorella Francesca, sommerso dagli insulti degli hater, è particolarmente vicina ai suoi affetti più cari. È in cerca di supporto, considerando come tutto sembri andare nel verso sbagliato. Ciò anche a causa di scelte aziendali che appaiono decisamente malsane, stando agli incartamenti.

In mezzo a tutto questo silenzio, però, ecco spuntare un commento che ha destato l’attenzione dei fan. Lo ha segnalato Trash Italiano, che ha mostrato uno dei tanti messaggi scritti sotto un post da New York della famosa influencer: “Ma fede… il tuo valore aggiunto”. Occhi colmi di lacrime nel chiedere informazioni sulla loro storia.

A sorpresa è giunta una risposta della stessa Ferragni che, in appena sei parole, ha di colpo lanciato una bomba gossip della quale si parlerà tanto: “Purtroppo non è una scelta mia”. La frattura attuale sarebbe frutto di un malessere ormai radicato. Di certo la coppia non ha fronteggiato un anno semplice, dal caos Sanremo al tumore di Fedez, fino all’esplosione del caso Pandoro con tutto ciò che ha comportato e continua a fare. Il passo fuori dalla porta sarebbe però stato frutto di una scelta del cantante, pare di capire da questa risposta. Una pausa di riflessione, sperano i fan, che ora attendono nuovi sviluppi.

Fedez ingrato

Nel corso delle settimane scorse si era parlato di un possibile scontro incentrato proprio sul caso Balocco. Il problema era rappresentato dal fatto che questa pubblicità dannosa stava inficiando anche le attività di Fedez.

Inoltre il discorso benefico gettava ombra anche sulle sue operazioni. Ripetiamo come questi siano rumor ma, stando a quanto trapelato, il suo atteggiamento sarebbe stato alquanto irriconoscente. Nonostante il dramma della finale di Sanremo, sua moglie ha saputo guardare oltre.

Fonte: IPA

È rimasta ovviamente al suo fianco, garantendogli supporto emotivo e psicologico nelle fasi più dure della malattia, dimostrandosi la sua roccia. Sembra però sia rimasta sola nel fronteggiare questo tornado. Alla resa dei conti, lui sarebbe andato via.

Perché tutto ciò oggi viene avvalorato? Perché Chiara Ferragni ha aggiunto un cuore d’approvazione alla risposta dell’utente in questione. Qualcosa che ha spinto i fan a pensare possa aver “approvato” anche quanto scritto appena sotto: “Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere”.