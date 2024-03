Anche un post dolce come quello d'auguri per la sorella Francesca, si trasforma in un'occasione per offendere duramente Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso da non molto di far tornare il proprio account Instagram alla normalità. Ciò vuol dire consentire a tutti di commentare liberamente, come in passato. La situazione è però ben differente oggi e l’odio sprigionato dalle parole degli utenti è ai massimi livelli.

Non c’è da stupirsi, dunque, che l’influencer e imprenditrice avesse scelto di imporre un limite. Basti vedere cos’è accaduto sotto al post dedicato a sua sorella Francesca Ferragni. Quelli che dovevano essere degli auguri di compleanno dolci si sono trasformati in una bacheca di risentimento e disprezzo.

Chiara Ferragni, gli auguri alla sorella Francesca

Chiara Ferragni è nata il 7 maggio 1987 ed è la maggiore delle tre sorelle. Valentina è del 1992 e ha compiuto lo scorso dicembre 31 anni. Francesca è invece una classe 1989 e quest’oggi ha spento 35 candeline.

L’influencer ha deciso di dedicarle un post, con tutti i rischi del caso in questo particolare periodo per i Ferragnez. Spazio a una galleria fotografica colma di ricordi. Dalle due in uno scatto recente a uno di alcuni anni fa. Spazio poi al piccolo Edoardo, primogenito avuto con il marito Riccardo Nicoletti. Foto in barca tra sorelle di qualche tempo fa e scatto di gruppo decisamente più recente.

Una lunga carrellata dei momenti più importanti per loro, dalla gravidanza al matrimonio, mostrando immagini di gruppo, con tanto di mamma e nipotini, o da sole.

Il tutto corredato da questo messaggio d’auguri: “Il più felice dei compleanni alla mia sorellina Francesca Ferragni. Grazie per essere al mio fianco da 35 anni, attraverso qualsiasi cosa. Ti voglio bene all’infinito”.

Chiara Ferragni, i commenti degli hater

Le foto ricordo sono state pubblicate anche nelle storie, con scatti che ritraggono le due da bambine. Un momento tenero e totalmente normale. Tutti pubblicano foto dedicate alla famiglia, eppure il post è stato preso d’assalto. Ciò perché ormai attaccare per distruggere Chiara Ferragni è uno degli sport nazionali.

La questione legale continua ad avere un peso e le inchieste, come quella de L’Espresso, sono decisamente giustificate. Ciò che stranisce è l’odio libero d’essere vomitato in ogni ambito. C’è chi la definisce una nullità, chiedendosi perché mai qualcuno dovrebbe seguirla.

Altri invece vorrebbero soltanto vederla sparire, ma esprimono questo pensiero in maniera decisamente colorita. C’è poi chi ritiene che non ci sia un lavoro dietro l’impero costruito da Chiara Ferragni e, automaticamente, accomuna le sue sorelle a lei. Un grande fritto misto che, per la gioia di un utente che non citiamo, sta vedendo concludersi l’onda di successo e guadagni: “E le sorelline adesso a lavorare davvero. Finita la pacchia”.

Questo è però un commento gentile rispetto ad altri. Nullità è un’espressione molto in voga e, in generale, va tanto l’espressione: “Chi vi credete di essere?”. Alcuni le consigliano di nascondersi e altri impongono il pagamento delle tasse. Non si può poi non parlare della separazione da Fedez, che per un utente bene informato è chiaramente “una farsa a tavolino, per rientrare in carreggiata dopo il danno”.

Fa strano vedere in questo insieme di offese, ben più pesanti di quelle riportate, spuntino i messaggi di supporto di alcuni ma soprattutto la risposta di Francesca Ferragni. Questa è nascosta dalla frustrazione di tanti e dal ben noto gioco al massacro, che ha un impatto anche su chi fattura milioni. Sarà importante andare a fondo alla questione legale ma sembra davvero che l’ombra calata su Chiara Ferragni fosse attesa da tantissimi utenti come l’acqua nel deserto.