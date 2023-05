Chiara Ferragni, tutto pronto per le nozze della sorella Francesca: la prova da damigella

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Nei prossimi mesi la famiglia Ferragni parteciperà a un bellissimo evento: Francesca, sorella minore di Chiara, convolerà presto a nozze con il compagno Riccardo Nicoletti. L’imprenditrice digitale ha condiviso sui social una “prova” da damigella per il matrimonio della sorella, tra le emozioni di un momento così importante.

Chiara Ferragni, prove da damigella per il matrimonio della sorella Francesca

Grandi emozioni per la famiglia Ferragni: Francesca sposerà presto il compagno Riccardo Nicoletti, che l’ha resa mamma di Edoardo quasi un anno fa. Adesso è tutto pronto per le nozze: Chiara e Valentina hanno infatti accompagnato la sorella per la prova finale del suo abito da sposa, mentre loro hanno avuto modo di indossare i loro vestiti da damigelle.

“Oggi prova finale dell’abito da damigella per il matrimonio di Francesca – ha scritto Valentina Ferragni su Instagram – Io e Chiara saremo le damigelle e oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti. Che emozione”. Una gioia incredibile per le tre sorelle, che hanno immortalato questo momento speciale con degli scatti insieme pubblicati anche da Chiara, dove indossano delle vestaglie di seta color champagne.

Ma la più emozionata è certamente la futura sposa, che ha scelto l’Atelier Emé per l’abito che la vestirà nel suo giorno più bello. Nei giorni scorsi Francesca aveva mostrato diversi modelli tra cui scegliere: uno molto romantico, da principessa, uno con gonna ampia dallo stile più essenziale e corpetto in pizzo, e uno più aderente con silhouette a sirena. Ovviamente la scelta finale rimane avvolta nel mistero, com’è giusto che sia: l’abito dovrà essere una sorpresa per tutti, specialmente per lo sposo, come vuole la tradizione.

Francesca Ferragni, cosa sappiamo sulle nozze con Riccardo Nicoletti

È quasi tutto pronto per le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: il matrimonio è in programma dopo l’estate, il 9 settembre, a Rivalta, nel Castello dei Conti Zanardi Landi, in provincia di Piacenza. Una location da sogno di proprietà della famiglia dei Conti, che oggi è museo e un hotel di lusso, tra magnifici giardini e sale con arredi originali.

La proposta di matrimonio era arrivata a marzo dell’anno scorso, durante i festeggiamenti del 33esimo compleanno della sorella dell’influencer. La famiglia Ferragni si era riunita sul lago di Garda quando è arrivata la fatidica domanda. “Mi vuoi sposare?”, aveva chiesto Riccardo inginocchiandosi, sotto gli occhi commossi dell’intero clan Ferragnez, aspettando il sì di Francesca che è arrivato immediatamente.

Una storia lunga più di 14 anni quella della coppia, sempre più solida e felice: a giugno del 2022 i due sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Edoardo. “Ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, aveva scritto Francesca annunciando la nascita del loro primo figlio.

A corredo di queste parole una serie di scatti tenerissimi direttamente dall’ospedale, mentre abbracciava il bebè appena nato, in compagnia di Nicoletti, sempre al suo fianco. Dopo l’arrivo del loro bambino adesso non resta che aspettare il loro matrimonio da sogno (degno certamente della famiglia Ferragnez) che suggellerà il loro grande amore.