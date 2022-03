Francesca Ferragni si sposa: dopo l’annuncio della gravidanza, arriva anche l’anello

Chiara Ferragni, la tuta-guaina è l’ultima tendenza

Per Francesca Ferragni, è un periodo a dir poco speciale. Il 12 marzo ha festeggiato 33 anni: in attesa del suo primo figlio, un maschietto, è da anni ormai al fianco del compagno Riccardo Nicoletti. Che, a breve, diventerà suo marito, dal momento in cui è arrivata la proposta di matrimonio. Sono momenti unici e irripetibili, che inevitabilmente fanno provare emozioni forti, che danno fiducia e speranza nel futuro. Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, che ha condiviso le foto del compleanno della sorella Francesca, non è sfuggita una foto in particolare: uno splendido anello al dito.

Francesca Ferragni si è fidanzata con Riccardo Nicoletti: la proposta di matrimonio

Uno scenario da sogno, un giorno speciale: non avrebbe potuto esserci occasione migliore per la proposta di matrimonio. La famiglia Ferragni, il 12 marzo, si è riunita sul lago di Garda per festeggiare il compleanno di Francesca. E, in questo contesto idilliaco, è avvenuto il momento che molte donne attendono per una vita intera, quella frase che fa sospirare e sognare nelle notti: “Mi vuoi sposare?” La risposta, per Francesca, è stata ovviamente “sì”.

Non è passato molto tempo dall’annuncio della sua prima gravidanza. “Non solo panettoni”, aveva scritto ai tempi su Instagram, mostrando in modo orgoglioso il suo pancino, al fianco di Riccardo. Di recente, aveva anche condiviso sui social l’ecografia del piccolo: la prima immagine del bebè, che ha emozionato i fan, le sorelle Chiara e Valentina e la mamma Marina Di Guardo.

La lunga storia d’amore tra Francesca e Riccardo

Un amore che dura da tempo, un legame che si è fortificato negli anni, una di quelle storie che fanno appassionare e credere negli affetti che superano qualsiasi ostacolo o difficoltà: Francesca e Riccardo, infatti, stanno insieme sin dal 2009. Tredici anni insieme, che ora verranno suggellati dalle nozze e dalla nascita del primo figlio, un maschietto. “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”, così ne aveva dato la notizia.

La coppia, rispetto a Chiara e Fedez, è molto riservata: qualche scatto sui loro profili Instagram c’è, ed è bello vedere due giovani che si amano, che costruiscono una vita insieme, passo dopo passo. Ora, è tempo di sentire in lontananza le campane a nozze.

Francesca e Riccardo, presto genitori

Ormai, tutti conosciamo le Ferragni: la loro vita è costantemente sotto i riflettori. Un’esistenza “social”, in cui viene condiviso ogni momento della propria vita con i follower. Francesca, in particolare, è lontana dal mondo dello showbiz, se non si esclude qualche collaborazione con i marchi e partecipazioni a eventi importanti. Per lavoro, è una dentista di professione: un traguardo che ha raggiunto con enorme sacrifici e impegni.

Poco dopo l’annuncio della gravidanza, Nicoletti si era detto enormemente entusiasta: “Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro il bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così”. Una storia che adesso vedrà il suo gran “finale”: l’anello al dito c’è. E non vediamo l’ora di scoprire i preparativi del matrimonio.