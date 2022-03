Francesca Ferragni, su Instagram la prima immagine del bebè in arrivo

Chiara Ferragni, il look che osa oltre ogni limite: la tuta maculata

L’emozione di ogni giorno, di ogni istante e traguardo: la gravidanza è un momento speciale in cui si assiste ai tanti cambiamenti del proprio corpo, che vanno di pari passo con la crescita della vita. Momenti che Francesca Ferragni sta raccontando sul suo profilo Instagram da quando ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Scatti speciali come la prima immagine del bebè in arrivo, una foto in primo piano del suo volto ripresa durante l’ecografia in 3D, che la dentista ha condiviso sul suo seguitissimo feed social.

Francesca Ferragni, la prima foto del bebè in arrivo

Un primo piano scattato durante l’ecografia, in cui si vedono i tratti del viso del bebè in arrivo, accompagnato da una frase breve e semplicissima ma che racchiude tantissimo.

Francesca Ferragni ha voluto mostrare ai suoi fan un’immagine speciale del primo figlio, di quelle che vengono conservate tra i ricordi più belli, a corredo della quale ha scritto: “Ciao amore”, poche parole, ma molto profonde, accompagnate da un cuore e dal numero di settimane di gestazione, che sono ventiquattro.

La sorella di Chiara Ferragni sta vivendo attimi indimenticabili, quelli della sua prima gravidanza. E qualche dettaglio lo condivide sui social pubblicando post in cui aggiorna i suoi follower.

Proprio come l’ultimo in cui si vede il primo piano del nascituro, immagine che ha fatto il pieno di like e commenti. Tra questi non potevano mancare quelli delle sorelle Chiara e Valentina, quest’ultima ha scritto: “Il mio nipotino meraviglioso”. Anche Marina Di Guardo, che con il figlio di Francesca diventerà nonna per la terza volta, ha commentato: “Amore stupendo”.

Francesca Ferragni, la gravidanza e l’amore per Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni ha annunciato la gravidanza tramite Instagram, lo ha fatto con un post in cui si è mostrata con il pancino, mentre il compagno Riccardo Nicoletti lo bacia. A corredo della foto un commento simpatico: “Non solo panettoni”, infatti è stato proprio nelle festività natalizie che la coppia ha condiviso la bella notizia, non nascondendo anche un certo sollievo nel poterla comunicare finalmente a tutti. Francesca nelle sue storie infatti aveva scritto: “Siamo un po’ spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose… Ma adesso lo sapete tutti!”.

E tra scatti con la pancia in bella vista e con i suoi affetti più cari, non è mancato un altro annuncio speciale, fatto con semplicità e gioia. Scrivendo “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu” a corredo di una foto con il compagno, Francesca Ferragni ha svelato il sesso del bebè spiegando di essere in dolce attesa di un maschietto.

Momenti bellissimi e speciali per la coppia che sta insieme da tantissimi anni. Il loro amore è nato nel 2009: i due si sarebbero conosciuti a Cremona, città natale di entrambi, e non si sono più lasciati. Dopo pochissimo tempo dall’inizio della loro relazione sono andati a vivere insieme, trasferendosi a Milano. Francesca è nata nel 1989 e il 12 marzo festeggerà 33 anni, il compagno invece è del 1981. Per loro è iniziata una nuova ed entusiasmante avventura: quella di diventare genitori.