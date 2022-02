Francesca Ferragni, su Instagram arriva l’annuncio del sesso del bambino

Chiara Ferragni in lingerie: le idee per fare scintille a San Valentino

Grande gioia in casa Ferragni per l’arrivo di un nuovo bebè, e questa volta da parte della secondogenita Francesca Ferragni che insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti ha annunciato la sua prima gravidanza sui social. Trascorso poco più di un mese dalla notizia, ecco arrivata quella sul sesso del bambino: un annuncio semplice, senza troppi fronzoli, per condividere con i propri follower un momento magico.

Francesca Ferragni: aspetta un bambino o una bambina?

A differenza di molte coppie dello spettacolo, che per certe situazioni adottano metodi un po’ plateali per annunci e grandi notizie, Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti hanno rivelato a tutti il sesso del loro primo figlio, e lo hanno fatto nella maniera più semplice che possa esistere. Niente baby shower, niente rottura del maxi palloncino da cui fuoriescono mini palloncini di colore rosa o celeste, a seconda del sesso: un post su Instagram, una foto tenera dei futuri genitori che si baciano dolcemente e una semplice didascalia seguita da una emoji a forma di cuoricino azzurro: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”.

Non c’è alcun dubbio che il riferimento fosse al sesso del futuro bambino, e i commenti delle sorelle Chiara e Valentina ne sono un’ennesima dimostrazione, nonostante non ce ne fosse bisogno. “Ciao amore”, ha scritto Valentina Ferragni, prima di inserire una serie di cuoricini azzurri; “Ti aspettiamo, amore“, ha commentato invece la primogenita Chiara. Anche Marina Di Guardo, madre delle tre sorelle, ha lasciato il suo commento da nonna super felice, riempiendo di cuori blu il profilo della figlia.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, quindi, sono in attesa di un bambino. Non conosciamo ancora il nome del futuro cuginetto di Leone e Vittoria, figli di Fedez e Chiara Ferragni, ma qualcuno giurerebbe su un nome davvero semplice, a dimostrazione del fatto che Francesca, a differenza della sorella, vive su una linea più “genuina”.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: l’amore dei futuri genitori

Il loro è un amore nato più di dieci anni fa, ormai, e che questa volta si sta per consolidando attraverso l’arrivo di un figlio. Una notizia che ha riempito di gioia tutta la famiglia Ferragni, annunciata precedentemente sui social esattamente come la rivelazione del sesso del bambino.

Una vita molto diversa da quella che conduce la sorella maggiore Chiara, costantemente sottoposta al clamore dei riflettori (che non le risparmiano aspre critiche per il suo lavoro e il suo modo di vivere). Lei dentista, lui musicista e con una grande passione per la chitarra, apparentemente i ragazzi della porta accanto. Non sono di certo estranei al mondo di Instagram e della popolarità, questo è ovvio e sarebbe anche impossibile considerando il lavoro della maggiore delle Ferragni, ma la carriera da influencer non è la loro strada primaria.

Belli, innamorati e presto genitori. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il nome del bimbo che Francesca Ferragni porta in grembo, ma siamo sicuri del fatto che molto presto ce lo faranno sapere come è sempre successo con altre notizie.