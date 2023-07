L’addio al nubilato di Francesca Ferragni è extralusso: tutti i dettagli

Fonte: IPA Chiara Ferragni osa con spacchi e trasparenze: l’abito rosso fuoco è da sogno

Prima delle nozze c’è sempre un momento speciale per le spose (e per gli sposi, ovviamente): l’addio al nubilato. Francesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, ha scelto come meta mozzafiato per il suo bachelorette Mykonos, in un hotel da mille e una notte. Party brandizzato, ma soprattutto pieno d’amore e di felicità. La Ferragni convola a nozze con il fidanzato Riccardo Nicoletti a settembre in Emilia, esattamente in provincia di Piacenza, nel comune di Gazzola.

Francesca Ferragni, l’addio al nubilato a Mykonos: dettagli, foto e ospiti

Le nozze sono previste per settembre, ma il mese di luglio è perfetto per organizzare l’addio al nubilato. Amiche e testimoni, ovviamente, hanno seguito Francesca Ferragni in quella che è di certo tra le vacanze più speciali della sua vita, in Grecia, esattamente a Mykonos, meta d’eccezione. Si prospetta, dunque, un weekend lungo di festeggiamenti, tra cene, mare cristallino e la compagnia degli affetti più cari, tra cui le sorelle Chiara e Valentina.

Per l’occasione, hanno scelto un resort di lusso, in cui è presente anche una piscina panoramica (da sogno). La struttura è il Myconian Avaton Resort, che propone ville in affitto. Luxury? A dir poco, perché i prezzi vanno da 1300 fino a 1600 euro per una notte, e la villa più spaziosa, ovvero Apcalypse Villa, ha un costo di quasi 3000 euro.

Look speciali per le sorelle al completo: durante la reunion per l’addio al nubilato di Francesca Ferragni, hanno indossato vestiti di raso firmati da Atelier Emé. Francesca ha scelto un meraviglioso abito bianco, per anticipare le nozze, mentre Chiara ha osato con un vestito cut-out. Valentina? Un minidress verde petrolio.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: la data delle nozze

Dopo i preparativi per le nozze, è giunto il momento dell’addio al nubilato da sogno. Ma manca davvero pochissimo alla data del matrimonio: le pubblicazioni sono state affisse nel Comune di Milano il 26 maggio. Il giorno scelto? Il 9 settembre. La location è da sogno: il Castello di Rivalta, che è conosciuto anche come il Castello dei Conti Zanardi Landi.

Non poco tempo fa, la Ferragni ha condiviso su Instagram una piccola anteprima insieme alle sorelle: “Mattinata di emozioni con le mie damigelle. Manca sempre meno e non vedo l’ora”. Ben pochi, per il momento, i dettagli condivisi sul matrimonio, top secret.

La storia d’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

La storia d’amore tra Francesca e Riccardo Nicoletti va avanti ormai da parecchi anni, ovvero dal 2009. Nel 2022 è nato il loro primo figlio, Edoardo: la loro famiglia è composta anche da un altro membro speciale, ovvero la cagnolina Gabriella. Super affiatati, rispetto alle altre coppie di casa Ferragni non sono mai stati troppo sotto le luci dei riflettori, prediligendo in qualche modo un certo tipo di discrezione.

La proposta di matrimonio è arrivata per il 33esimo compleanno di Francesca: nel video condiviso sui social, abbiamo assistito al momento magico, con Riccardo in ginocchio e l’anello in mano. E adesso alle nozze manca davvero poco. Prima, però, un po’ di sano divertimento in famiglia e con gli amici, come è giusto che sia.