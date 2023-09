Francesca Ferragni, sabato le nozze: cosa aspettarsi dal matrimonio più social dell’anno

In questi giorni, le storie Instagram di tutti i membri della famiglia Ferragni si assomigliano, l’argomento è uno solo: le nozze della primogenita Francesca, che sabato 9 settembre, convolerà in matrimonio con lo storico fidanzato. “Fra una settimana saremo in un castello perché ci sarà il matrimonio di Franci e Ricky… non vedo l’ora” scrive Chiara.

Nelle stesse ore, Valentina racconta: “Ultima prova abito prima di sabato, non vedo l’ora di vedere la mia sorellona sposa”. Ci accodiamo all’entusiasmo, curiosi di ammirare lo sfarzo e il glamour del matrimonio più social dell’anno che, se assomiglierà anche solo un po’ a quello di Chiara e Fedez, ci darà di che parlare per giorni e giorni.

Francesca Ferragni sposa: gli indizi sulle nozze

Chiara Ferragni parla di un castello e la rivista di settore Sposi Magazine rivela che si tratta, nella precisione, del suggestivo Castello di Rivalta, in Emilia-Romagna. È questa la location scelta da Francesca Ferragni e dal fidanzato Riccardo Nicoletti per far da cornice al loro giorno più bello; il più bello, dopo quello in cui, lo scorso gennaio, è nato il piccolo Edoardo. Tornando al castello, si tratta di un’antica struttura sulle rive del fiume Trebbia, nell’ameno borgo di Rivalta, che custodisce al suo interno un’oasi di benessere e relax, compreso un hotel di lusso.

Sul dettaglio che più desta curiosità, ovvero l’abito da sposa, così come da tradizione Francesca Ferragni mantiene massimo riserbo. Noto invece il brand del vestito, lo stesso Atelier Emé che ha vestito le tre sorelle Ferragni in occasione dello scatenato addio a nubilato a Mykonos. “Mi immaginavo con un abito più semplice, invece ne ho scelto uno molto più romantico e più elaborato di quanto pensassi” ha rivelato la futura sposa. Grazie anche ai consigli della sorella Valentina e di mamma Marina Di Guardo, che l’hanno accompagnata nel giorno della scelta.

Il tema del ricevimento è un segreto, ma gli inviti mostrati dagli amici sui social lasciano supporre una festa dall’allure romanticissima e quasi fiabesca. Si tratta di un cartoncino dipinto a mano, che raffigura la famigliola al completo. Sulla copertina esterna, il cucciolo Gabriella sta a guardia di un portone; nelle pagine interne il piccolo Edoardo siede su un divano ammirando dall’alto il Castello di Rivalta. Un lavoro certosino, dietro cui si celano le mani della wedding planner milanese Ilaria Badalotti.

La wedding cake, infine, sarà a cura della Pasticceria Ramperti, la stessa scelta per la torta del primo compleanno di Edoardo. In quell’occasione, Francesca aveva scelto un semplice dolce a più strati, ricoperto da frutti di bosco. Chissà se per le nozze oserà di più o resterà sul semplice.

Chiara Ferragni e Francesca, vicine anche nel giorno più bello

Nel giorno delle nozze, Francesca Ferragni sarà affiancata da quattro delle sue amiche più care. A farle da damigelle d’onore, le amiche Fiorella D’Amore e Simona Zanisi e le sorelle Valentina e Chiara. A testimonianza di un rapporto che va al di là del legame famigliare e che vede, da sempre, Chiara e Francesca sostenersi nei momenti più importanti.

“La mia prima amica e la persona con cui sono cresciuta, grazie per essere sempre al mio fianco. Ti amo così tanto” aveva scritto la moglie di Fedez in occasione del compleanno della sorella maggiore. Il legame tra le maggiori di casa è stretto e profondo e, nonostante Francesca abbia scelto una strada diversa, diventando odontoiatra come il papà e conducendo una vita più tranquilla e meno esposta, le due sorelle si supportano dentro e fuori le mura domestiche, al punto che, sfidando il solito riserbo, Francesca è anche lei tra i protagonisti della docu-serie The Ferragnez. Nella prossima stagione, ci scommettiamo, sarà inserito anche il giorno del suo matrimonio.