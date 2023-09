Matrimonio Francesca Ferragni: il gesto spiacevole di Fedez e il discorso di Chiara

Fonte: Ufficio Stampa Atelier Emé Francesca Ferragni, i look del suo addio al nubilato con Chiara e Valentina

Francesca Ferragni ha sposato il suo Riccardo Nicoletti nel corso di una cerimonia da sogno, celebrata al Castello di Rivalta. Tra gli invitati, ovviamente, le due sorelle della sposa Chiara Ferragni e Valentina Ferragni, che si è presentata alle nozze con il nuovo fidanzato, Matteo Napoletano. Ad accompagnare la famosa influencer, invece, il marito Fedez, che è stato al centro di alcune critiche per un video girato durante le favolose nozze.

Il discorso di Chiara Ferragni per il matrimonio della sorella Francesca

Chiara Ferragni ha partecipato al matrimonio della sorella Francesca Ferragni. L’influencer e la sorellina minore, Valentina Ferragni, sono state scelte come damigelle della sposa. Le due sorelle si sono vestite con un abito celeste coordinato e hanno tenuto un discorso durante la festa di nozze.

Valentina Ferragni è stata la prima a parlare davanti agli invitati, mettendosi in piedi sulla sedia e divertendo tutti con un discorso ironico. Chiara Ferragni, invece, ha letto una lunga lettera per la neo coppia. L’influencer ha raccontato dei ricordi d’infanzia con la sorella e il legame unico che le lega. “Ogni volta che vedo Leone e Vittoria giocare insieme, guardarsi, avere bisogno l’uno dell’altra, è come essere trasportata indietro di 30 anni quando le stesse sensazioni le ho vissute io insieme alle mie sorelline. Nella vita ho poche certezze, ma l’importanza della famiglia e l’amore infinito che solo lei può dare, è una di queste. E tu Franci per me sei stata quel primo amore, la prima amica, la prima compagna di avventure, la prima confidente, la presenza costante nelle mie giornate, la mia sicurezza. Qualsiasi cosa facevo, sapevo che c’eri tu a farmi da spalla e io a farla a te. Ci bastava uno sguardo per capirci, ma soprattutto per farci stare tranquille: non eravamo mai sole e soprattutto non ci saremmo mai sentite sole perché essere sorelle è un legame che dura per sempre”.

La moglie di Fedez ha raccontato il svelato il rapporto speciale che la lega ancora a sua sorella, commuovendosi durante la lettura: “Quello sguardo ci accompagna ogni volta che ci vediamo ma si è tramutato in mille sfumature diverse… Abbracciamo i nostri figli e li sentiamo tutti fratelli invece che cugini. Ecco, l’amore che mi lega a te e Vale mi ha insegnato l’amore. L’amore vero. L’amore che ho cercato anche io per creare la mia famiglia. L’amore indissolubile”. Infine, Chiara Ferragni ha fatto i suoi auguri alla coppia, dando il suo benvenuto in famiglia a Riccardo Nicoletti: “Cosa vi auguro? Che questo sia l’amore che vi leghi per sempre. Che qualsiasi cosa succeda vi basterà guardarvi per sentirvi più forti, che possiate sempre contare l’uno sull’altro, che possiate insegnare lo stesso amore a Edo. Ricky, da tempo fai parte di questa famiglia. Ora ne fai parte ufficialmente. Come sai, la famiglia è per sempre. Franci, sorellina… ti voglio bene”.

Fedez ignora gli sposi alla festa di nozze

Francesca Ferragni ha coronato il suo sogno d’amore con un abito da sogno. Le sue sorelle hanno partecipato alla cerimonia in qualità di damigelle, mentre i nipoti Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni hanno fatto da paggetti.

Ovviamente, anche Fedez era presente alla cerimonia e compare nel video, che riprende l’entrata degli sposi alla festa di nozze. Sulle note di una musica movimentata, Francesca Ferragni e il consorte hanno sfilato tra i due tavoli imperiali in cui erano sistemati gli invitati, che li hanno accolti con tanti applausi. In piedi Chiara Ferragni, la sorella minore e il fidanzato di lei, unico seduto Fedez. Il rapper, nel video dell’entrata degli sposi appare distratto dal suo cellulare. Un particolare che ha destato qualche perplessità negli utenti del web.

In ogni caso, Fedez ha postato molte storie sul matrimonio della cognata, sia dal backstage, che dalla cerimonia e dalla festa serale, dimostrando il suo coinvolgimento totale del giorno più bello di Francesca Ferragni.