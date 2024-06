Fonte: IPA Fedez

È ormai passato il tempo in cui i fan dei Ferragnez speravano ancora in una riconciliazione tra Fedez e Chiara Ferragni. I due ex sono passati alla fase vera e propria della separazione e, sotto l’aspetto pubblico, ha avuto inizio una gara a chi ne uscirà meglio con il pubblico.

Particolarmente impegnato sotto quest’aspetto Fedez, che sembra intenzionato a far propria la narrativa prima della madre dei suoi figli. C’è un’immagine da rispettare ma soprattutto da recuperare. Il leone in gabbia finalmente liberato, ecco l’immagine che di sé sta tentando di dare, a suon di frasi taglienti.

Ferragnez, relazione tossica

Ospite su Twitch di GrenBaud, Fedez ha parlato anche della fine del suo matrimonio. Si è raggiunto un punto di non ritorno. Lo spunto per raggiungere questa fase della chiacchierata è stata la canzone Sexy Shop, che lo vede nuovamente al fianco di Emis Killa, come alle origini.

“Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica”.

Uno dei grandi problemi della storia dei Ferragnez, nel quotidiano, era l’ambiente nel quale Chiara Ferragni è calata. Questa è la visione del rapper. Oggi è felice d’essersi liberato di persone che non gli sono mai andate a genio, spiega: “Quando chiudi una relazione, chiudi con la persona e con tutta la cerchia. Io non ho mai fatto segreto di non aver mai sopportato l’ambiente circostante. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.

Frecciate a Chiara e Valentina Ferragni

Stare con Chiara Ferragni prevedeva tutta una serie di limitazioni, pare di comprendere dalle parole di Fedez. Questi è ora più che mai intenzionato a togliersi dei sassolini dalle scarpe. In ordine, ha scritto una canzone in cui parla della sua ex, ha lanciato alcune frecciate e ora ha parlato specificamente di relazione tossica e di ambiente mai gradito, il che comprenderebbe tanto i colleghi quanto la famiglia.

Eppure in questa sua visione Chiara Ferragni si sarebbe potuta risparmiare quelle due provocazioni su Instagram e TikTok, dal busto di Napoleone al mi piace messo a un commento sui tacchi senza sensi di colpa: “La reputo una cosa stupida. Se non ci fossero i bambini di mezzo, mi divertirei anche a rispondere”.

Il clima è decisamente teso e Fedez non sembra aver terminato il proprio sfogo. A diretta domanda su Sanremo 2025 ha spiegato come con la giusta idea potrebbe anche pensarci, ma soprattutto: “Finalmente sarei libero di fare ciò che voglio”. Il riferimento è ovviamente all’edizione 2023, quella che ha portato alla grande crisi tra i due ex.

Come detto, però, ce n’è un po’ per tutti, anche per Valentina Ferragni. In riferimento all’essere stato visto con Garance Authié, ben più giovane di lui, ha tirato in ballo la sorella della sua ex, seppur senza mai citarla: “Tutta sta retorica dell’hanno visto con una ragazza più giovane, ma come, se una esce con un ragazzo più giovane fa la torta con scritto ‘che figo il mio fidanzato 10 anni di meno’”.

Non poteva essere più chiaro di così. Valentina Ferragni aveva infatti acquistato una torta con su scritto “31 ma ancora rimorchio i 2000”, con riferimento al suo compagno Matteo Napoletano, che ha 9 anni in meno di lei.