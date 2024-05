Sexy shop, il testo della revenge song di Fedez

Fonte: IPA Fedez

Negli ultimi mesi Fedez e Chiara Ferragni sono stati una delle coppie più spiate e chiacchierate dello showbiz italiano. Tra Pandoro Gate, risse e la ormai ufficialissima fine della loro relazione, tra i due oggi non scorre di certo buon sangue.

Fedez si gode la sua vita da (quasi) single, mentre Chiara lancia qualche piccola grande frecciatina a quello che sarebbe dovuto essere l’amore della sua vita. Frecciatine che, nonostante i due non si seguano più sui social, sono arrivate forti e chiare al diretto interessato, che oggi pubblica Sexy shop, la canzone in collaborazione con Emis Killa che suona proprio come un moto di revenge.

Fedez, la rivincita con “Sexy shop”

Se Fedez dovesse tornare oggi sul tanto temuto sgabello di Francesca Fagnani, sicuramente avrebbe una bella belvata da raccontare. Il cantante ha infatti pubblicato Sexy shop, la canzone di cui si è già chiacchierato nei giorni precedenti alla sua uscita per via di qualche non troppo velato riferimento a Chiara Ferragni.

Un brano in collaborazione con Emis Killa, in cui Fedez ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: non solo riferimenti a Chiara, ma anche al suo entourage, da cui prende nuovamente le distanze e per cui “non ha nessuna pietà”, come raccontato da lui stessa a La Stampa.

Che la canzone sia davvero una sorta di vendetta o una semplice necessità di mettere in musica le sue sensazioni in questo momento turbolento, una cosa è certa: Fedez continua a portare avanti la sua vita. Tra una festa per il lancio del disco e una gita in barca a Monaco con la sua nuova fiamma Garance Authiè, che già balla e canta il suo nuovo pezzo su TikTok, non resta che vedere se Chiara o i suoi amici decideranno di rispondere alla sua Sexy shop.

“Sexy shop”, testo della canzone di Fedez ed Emis Killa

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

È una vita in salita, una storia infinita

Che poi è finita, ho male alle dita

Perché farci del male, è una fede nuziale

Con il foro d’uscita

Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Baby non fare domande perché non so dare risposte

Restiamo a letto l’uno dentro l’altra come matrioske

Parole sconce che direbbero le madri nostre

Dammi tutto quello che puoi darmi

Io non esco da qui come i ladri alle poste

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Sono a un passo dal vuoto

E anche se chiedo perdono

Dici che sono un bastardo

L’amore non si fa nei sexy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio