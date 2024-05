Fonte: IPA Fedez

Un singolo, una vita da single nuova di zecca e una vita tutta da vivere: Fedez si prepara al nuovo corso della sua esistenza attraverso il rilascio del brano in featuring con Emis Killa – Sexy shop – nel quale ne ha davvero per tutti. Anche per sua moglie Chiara Ferragni. È qui che per la prima volta prende le distanze dal suo entourage, che lui definisce semplicemente “chi le sta intorno”, mentre per la sua ex – la Faty Tattoo di Instagram – ha avuto parole di grande stima.

Fedez, la verità su Chiara Ferragni e il suo team

“Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita”, scrive Fedez nel suo nuovo singolo con Emis Killa e qui, davvero, non c’è bisogno di interpretazioni.

Il rapper di Rozzano, dov’era anche tornato dopo la separazione, dichiara inoltre di essere in un momento particolarmente felice della sua vita e di aver ritrovato se stesso. Per Chiara Ferragni, nonostante le barre infuocate di Sexy shop, non ha avuto che belle parole, evidenziando di “di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m…da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà”, ha spiegato a La Stampa.

Dichiarazioni che non sorprendono, dato che con loro non aveva mai legato e – anzi – aveva sempre cercato di allontanarsi da quella bolla nella quale sua moglie si sentiva protetta. “Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c’è stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue”, aveva detto a Belve da Francesca Fagnani, riferendosi proprio al suo team e in particolare a Fabio Maria Damato, senza però mai fare il suo nome.

La dedica per l’ex

In questi giorni frenetici in cui Fedez è stato impegnatissimo per il lancio del suo ultimo singolo, c’è stato anche il tempo per voltarsi indietro e guardare a quel passato che è destinato a non tornare. E la dedica, stavolta, non ha niente a che fare con la revenge song in stile Shakira rivolta a Chiara Ferragni ma finalmente sa di qualcosa di reale.

“Ci conosciamo dalla superiori, ci siamo fidanzati, abbiamo iniziato a costruirci un futuro con un piccolo negozio di tatuaggi, io ho iniziato la mia carriera poi l’amore è finito ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Ti voglio bene”, ha scritto per la sua ex Silvia Brigatti, che ha partecipato alla festa per il lancio del brano in radio dal 31 maggio. Il singolo è già un successo: Garance Authiè, la nuova (presunta) fiamma di Fedez la balla già su TikTok.