Fonte: Ansa Fedez e Chiara Ferragni

Una canzone per conoscersi e una per dirsi addio: così, Fedez sembra chiudere il capitolo più importante della sua vita con il verso dell’ultimo brano che ha pubblicato con Emis Killa. Solo poche parole, che per molti sono indirizzate proprio verso Chiara Ferragni dalla quale si è diviso ormai da mesi. Un modo per esorcizzare il dolore che tiene alta l’attenzione sulla vicenda, ormai al centro del dibattito da dicembre, quando lei è stata investita dallo scandalo per il caso pandoro griffato.

Le parole di Fedez nel singolo con Emis Killa

“Dici che sono un bast**do, ma per te io non cambio”, si legge nel brano che Fedez pubblica con Emis Killa, il primo dopo la separazione da Chiara Ferragni e che lo riporta di fatto nel suo mondo, quello fatto di rime ma anche di dissing che normalmente sono rivolti ai propri colleghi e difficilmente alle mogli. È come tornare indietro nel tempo, a quando scrivendo Vorrei ma non posto aveva pensato a lei: “È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Da questi versi sarebbe partito tutto, anche il matrimonio celebrato a Noto nel 2018 alcuni mesi dopo la nascita del primo figlio Leone: “Pensare che se nell’estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome, noi oggi non saremmo qui”, aveva detto emozionato nel giorno delle nozze, arrivate dopo due anni d’amore e un figlio nato a Los Angeles. Nel 2021 è invece nata Vittoria, che oggi è cresciuta e sta diventando la copia della sua mamma.

La crisi dopo il pandoro gate

La loro relazione ha iniziato a scricchiolare dopo che lei ha partecipato al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice. L’imprenditrice digitale aveva infatti richiesto il supporto di suo marito che purtroppo non sarebbe mai arrivato. Da qui, la necessità di tornare in analisi e spiegare i motivi di questo comportamento, che lui stesso aveva rivelato essere legato a una profonda depressione che l’aveva colpito a seguito di un’assunzione scorretta di farmaci.

E ancora, l’emorragia interna a causa della quale Fedez ha quasi rischiato la vita e il caso del pandoro griffato che ha ulteriormente rotto gli equilibri interni alla coppia fino a sgretolarla completamente. Lui ha lasciato l’attico di City Life in cui si erano trasferiti da poco e ha affittato un altro appartamento che sta arredando pensando ai suoi figli. Chiara Ferragni è invece rimasta lì e sta pian piano provando a ricostruire la sua reputazione dopo lo scandalo e la multa comminata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Intanto, i due figli vivono divisi tra i genitori che stanno provando a proteggerli e non far sentire loro il dolore per la separazione. Ora, il nuovo singolo con Emis Killa: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”.