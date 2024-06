Emis Killa papà bis, è nato il figlio Romeo

Fonte: IPA Emis Killa e Martina Bottiglieri genitori di Romeo

Fiocco azzurro per Emis Killa e la fidanzata Martina Bottiglieri, che hanno annunciato ai propri followers la nascita di Romeo, il loro primo bambino. Il rapper diventa quindi papà bis, e ha deciso di annunciare l’arrivo del nascituro con alcune storie Instagram a una settimana dal parto.

Emis Killa e Martina Bottiglieri genitori

È arrivato un altro fiocco blu nel mondo del rap. Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è diventato papà per la seconda volta. Il rapper ha infatti condiviso la bella notizia nelle sue storie Instagram, aggiornando i fan sull’arrivo di Romeo, il primo figlio avuto insieme alla fidanzata Martina Bottiglieri e fratello minore di Perla Blue, prima figlia di Emis avuta il 17 agosto 2018 insieme alla sua ex fidanzata Tiffany Fortini.

Molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, Emis ha però deciso di condividere la bella notizia una settimana dopo l’arrivo di Romeo, continuando quindi a mantenere una certa privacy e godendosi i primi attimi di vita del nuovo nato insieme alla sua compagna.

Nelle sue storie social ha infatti condiviso qualche scatto, scrivendo: “Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi.” Per poi aggiungere: “Ovviamente il grazie più grande va a lei.” Riferendosi alla sua compagna. Il rapper ha poi ringraziato staff, amici e famiglie per l’affetto e la premura dedicatagli durante il parto.

Anche la neomamma Martina Bottiglieri ha voluto condividere con il web tutta la sua felicità. Sotto un post Instagram che raccoglie una serie di foto del lieto evento, la ragazza ha scritto: “Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia ed emozione più immensa.” Piedini, mani, abbracci e un bellissimo fiocco blu ricamato per mostrare al mondo il piccolo Romeo.

Emis entra quindi ancora una volta tra i papà rapper: un club che condivide insieme a Shiva, che ha dovuto scoprire la nascita di suoi figlio dal carcere, Fedez, J-Ax e a breve Lazza, che ha da poco condiviso con i fan gli scatti dell’evento che gli ha rivelato il sesso del suo bambino.

Chi è Martina Bottiglieri

Martina Bottiglieri, classe 1992, è la compagna di Emis Killa dal 2019. Una ragazza molto amante del mondo della moda che, dopo essersi laureata nel 2015 al corso di Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo sfilando in passerella come modella.

Fonte: IPA

Ha poi lavorato come Monster Girl durante alcune gare di MotoGp e nel 2020 ha coronato il suo sogno fondando My Lolitah, un brand d’abbigliamento online. La storia d’amore con Emis Killa nasce nel 2019, nel periodo in cui il rapper scalava le classifiche con Tijuana. È proprio grazie a quella canzone che i due si sono conosciuti: pare infatti che la loro storia sia nata sul set del video. Ora per i due è arrivato il momento di lasciare spazio a un nuovo membro della famiglia.