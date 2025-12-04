Emis Killa, il nuovo album è Musica triste: canzoni e collaborazioni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Tutto su "Musica triste", il nuovo album di Emis Killa

Emis Killa è tornato. Il suo nuovo album si intitola Musica triste e arriva con l’energia di chi ha ancora qualcosa da dire e la lucidità di chi ha fatto pace con le proprie ombre.

Un progetto che non rincorre le mode, ma che punta a riscrivere il suo posto nella scena italiana accanto a una serie di grandi volti della scena rap. Scopriamo la lista completa delle tracce e tutte le collaborazioni.

“Musica triste”, il nuovo album di Emis Killa

Dopo un periodo di silenzio discografico, Emis Killa riapre il suo mondo con Musica triste, il nuovo album in arrivo il 5 dicembre. Un progetto che regala ai fan un nuovo percorso legato alla sua cifra stilistica: il rap nudo, diretto, scritto per raccontare la verità prima ancora che per piacere.

Il disco nasce dalla necessità di smettere di “tenere tutto dentro” e di rimettere al centro un’urgenza personale. “Nella mia musica mancavano le verità nel mostrare le fragilità. È arrivato il momento di raccontare le mie insicurezze” ha spiegato in un’intervista.

Una vulnerabilità che il rapper si sente di voler condividere con i fan per far capire che anche lui attraversa dubbi, debolezze e momenti non facili, e che non ha senso nasconderli. Anzi, forse proprio questo album può aiutarlo a sentirsi più vicino a chi lo ascolta mettendo in musica quella parte di sé che finora aveva lasciato in silenzio.

Il titolo del disco prende forma a partire da uno dei brani, ma la vera spinta arriva da una caption Instagram dell’artista francese Eric Christian: un dettaglio ha acceso qualcosa di importante nella mente dell’artista.

Musica triste non vuole essere un disco accomodante. È un lavoro che punta alla verità, non alle metriche dei social, e che si concede la libertà di essere crudo quando serve, introspettivo quando necessario. È un ritorno alle origini senza nostalgia ma anche una dichiarazione d’intenti: Emis Killa è ancora qui, con qualcosa da dire e con la voglia di farlo a modo suo. Barre, rime, attitudine: tutto torna al centro.

Le collaborazioni in “Musica triste”

A completare il quadro, una serie di collaborazioni scelte con grande coerenza. Nel disco compaiono artisti che rappresentano diverse anime del rap italiano: Salmo con la sua energia ruvida, Tedua con la sua scrittura visionaria, Tony Effe e Capo Plaza con il loro immaginario trap, Baby Gang con un realismo diretto.

Accanto a loro, una nuova generazione che si prende sempre più spazio: Papa V, Nerissima Serpe, Flaco G, Ele A e Promessa.

La tracklist di “Musica triste”

Il disco, composto da 15 tracce è disponibile in versione CD, LP e nelle varianti CD autografato, LP rosso autografato, LP nero marmorizzato rosso e LP nero marmorizzato rosso autografato. Ecco la lista completa delle tracce:

Luna storta Staila con Flaco G Ambra con Tedua Mama Phrate Fanculo con Baby Gang Musica triste Calda con Tony Effe Robb Stark con Salmo Sogni sporchi Faccia da *** Una sfiga fa con Papa V e Nerissima Serpe Egoista con Ele A e Promessa Serpe con Capo Plaza Mare di notte

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!