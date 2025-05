Rkomi, il nuovo album è decrescendo. Canzoni e collaborazioni

Fonte: Getty Images Rkomi

Reduce da un Sanremo che, nonostante non lo abbia premiato in termini di classifica, gli ha permesso di rimanere nella testa e nel cuore degli ascoltatori, Rkomi torna a fare musica con decrescendo.

Un album che riprende il testo della sua canzone sanremese e che punta a trasportarci in un viaggio intimo attraverso ricordi, esperienze di vita e tante collaborazioni con amici di vecchia data.

Rkomi pubblica “decrescendo.”, il nuovo album

Se con Il ritmo delle cose, Rkomi ha cercato di avvicinare il pubblico di Sanremo 2025 a un concetto intenso probabilmente apprezzato, almeno al principio, per metà, con il suo nuovo album il cantante rincara la dose.

Il suo nuovo progetto, nato dopo Taxi Driver del 2021 e la collaborazione con Irama del 2023 in No Stress, è un turbinio di ricordi intimi ed emozioni, segno che Rkomi ha molto da dire e, per farlo, non ha paura di mettersi a nudo in un modo tutto suo. L’album si intitola decrescendo.: un termine che ormai lo contraddistingue ma va ben oltre i discorsi sulla pronuncia e il posizionamento in classifica a Sanremo.

Composto da 18 tracce, decrescendo è un percorso a ritroso, fatto di ricordi, legami ed emozioni che lo riportano indietro regalando ai fan una fotografia della sua vita ma anche di quanto, nel tempo, sia maturato e cresciuto. Un lavoro di consapevolezza, autenticità che davvero permette ai fan di approfondire una conoscenza attraverso melodie e parole.

A dare un’immagine al tutto, la cover del disco, che ritrae un più giovane Mirko insieme alla sua classe sorridente quando lui, invece, non sente il bisogno di contenere un sentimento diverso.

“Nell’ultimo album vedevo gli abissi, ma deliberatamente non li ho affrontati perché avevo bisogno di rassicurazioni. Da questo album volevo prevalesse l’agitazione: questa volta non volevo lavorare con la fantasia dell’ascoltatore anche se so che il pavimento che scricchiola è peggio del mostro sulla porta. Ora avevo bisogno di tornare indietro, raccontandomi in ogni dettaglio e senza pudore, perché sentivo fossero quelle le lezioni da cui potevo imparare di più” ha spiegato il cantante in una storia Instagram.

Canzoni e collaborazioni del nuovo album di Rkomi

Per raccontare e raccontarsi all’interno di decrescendo., Rkomi ha scelto di avere al suo fianco una serie di amici di vecchia data: artisti amatissimi, ma anche persone che, nel corso della sua vita, hanno potuto conoscere e condividere momenti con Mirko anche prima che fosse Rkomi: “Negli anni ci siamo visti di meno. Lavorare su questi pezzi, fare le sessioni, ci ha permesso di vederci di più, di prometterci anche di continuare a farlo. Come facevamo da piccolini ci siamo visti un botto di video su YouTube. Sono stati fantastici, si sono messi in gioco, tutti avevano voglia di scrivere, di lasciare il segno” ha raccontato il cantante in un’intervista.

Da questo nascono tracce in collaborazione con Bresh, Ernia, Lazza, Tedua, Nayt e Izy in un disco che, ovviamente, non poteva che contenere anche Il ritmo delle cose. Ecco la tracklist completa del nuovo album: