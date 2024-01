Bresh sulla Costa Smeralda a Sanremo 2024: chi è e cosa significa il suo nome

Fonte: Getty Images Bresh

È riuscito a entrare nel cuore dei suoi fan con le note delle sue canzoni, fino ad arrivare a essere cantate anche negli stadi. Dalla sua Guasto d’amore alle collaborazioni con vari artisti, Bresh è un nome che sta prendendo molto piede all’interno del panorama musicale italiano. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Bresh

Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare di Bresh e ora, grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2024 sul palco galleggiante a pochi chilometri dalla costa della Liguria, il suo nome continuerà a riecheggiare nelle orecchie degli amanti della musica. Amadeus ha infatti annunciato i cantanti che si esibiranno dalla nave: “Ci saranno cinque serate imperdibili con i collegamenti durante il Festival. Ed ecco il cast. Ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà un rapper che è numero uno in classifica: Tedua aprirà martedì 6 e chiuderà sabato 10 febbraio. E poi mercoledì nella seconda serata un grande artista, produttore e DJ di livello internazionale: Bob Sinclair. Ancora giovedì ci sarà un cantante amatissimo dai giovani: Bresh. E il venerdì un DJ e produttore italiano: il grande ritorno di Gigi D’Agostino.”

Un’opportunità incredibile per Bresh, che potrà mettere un ulteriore successo all’interno del suo cassetto musicale. Ma cosa sappiamo di lui? All’anagrafe Andrea Brasi, il cantante è nato a Bogliasco il 28 luglio del 1996. Amante della musica fin da piccolo, il cantante capisce di voler iniziare una carriera da cantante nel 2010, dopo un concerto di Fabri Fibra a Genova.

Fonte: Getty Images

Bresh inizia così a scrivere i testi delle sue canzoni: nel 2012 decide di pubblicare Cambiamenti, il suo primo mixtape che darà inizio alla sua carriera. Nel 2016 si trasferisce a Milano e pubblica i suoi primi singoli Baghera, Gaston e Prestigio. Nel 2020 esce Che io mi aiuti, il primo album che arriva alla certificazione oro in pochissimo tempo. Stessa sorte per il secondo album del 2022, Oro blu che, in una sola settimana, debutta al primo posto nella classifica Fimi. La sua voce spicca all’interno del panorama musicale, tanto che Bresh riesce a lavorare con cantanti come Fabri Fibra e Ernia, oltre che con i Pinguini Tattici Nucleari col brano Nightmares.

“Guasto d’amore”: il singolo di Bresh che lo porta allo stadio

Importantissimo per la sua carriera è sicuramente Guasto d’amore, il singolo che il cantante ha dedicato alla squadra del Genoa e che gli ha portato un enorme successo. Un brano che esprime tutto il suo amore per la sua città e per la squadra di cui Bresh è sostenitore, e che si sente spessissimo allo stadio durante le partite della squadra, luogo in cui è anche stato girato il videoclip del pezzo.

Cosa significa Bresh

Nonostante molto spesso gli pseudonimi dei cantanti nascondano un significato particolare, quello di Bresh è un nome d’arte che viene da lontano, ma che non è legato a nessun significato nascosto. Il cantante ha infatti rivelato in un’intervista a L’Officiel che il suo pseudonimo è nato in maniera piuttosto casuale. Questo nome è stato scelto dai suoi amici d’infanzia come storpiatura del suo cognome: “È un nome che non mi sono scelto. Il mio cognome è Brasi e da quando sono piccolo piccolo tutti i miei amici mi chiamano Bresh. Inizialmente non mi piaceva nemmeno: lo vedevo come troppo esterofilo e ‘poco italiano’, poi mi sono abituato e ho detto: che Bresh sia!”