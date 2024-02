“Emma a Sanremo ha fatto un gesto epocale”, le parole di Tiziano Ferro

Fonte: IPA Emma Marrone e Tiziano Ferro

Tiziano Ferro grato ad Emma Marrone. Il cantante di Latina non sta attraversando un momento particolarmente facile dopo il divorzio da Victor Allen e non può tornare in Italia per proteggere i suoi figli. Si è allontanato dal mondo della musica e ha pertanto apprezzato parecchio il gesto della collega al Festival di Sanremo 2024.

Emma a Sanremo 2024: il messaggio di Tiziano Ferro

Durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicate alle cover, Tiziano Ferro ha pubblicamente ringraziato Emma Marrone, in gara alla 74esima edizione della kermesse musicale. “Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi amici che partecipano. – ha detto l’artista sui social network – Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei andato volentieri a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: Giuliano Sangiorgi, Angelina, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Alfa, Annalisa.. a tutti ho detto: “Porca miseria, vi siete messi d’accordo per mandare in crisi il mio cervello? Però il mio abbraccio adesso va in particolare a Emma“.

Tiziano Ferro ha successivamente spiegato il motivo: “Non faccio favoritismi però il suo gesto, quello di evocare la mia musica a Sanremo in un periodo in cui sono completamente in ritirata, è per me epocale, uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita. Grazie Emma, grazie Bresh. Siete troppo. E in bocca al lupo a tutti i miei amici a Sanremo che stanno spaccando”.

Infine ha concluso: “Non prendo parti perché voglio troppo bene a tutti loro. Non prendo parti, viva Sanremo!”. Tiziano Ferro ha inoltre scritto un messaggio sotto il post di Emma e Bresh: “Questo è l’abbraccio più concreto che abbia mai ricevuto. Spero un giorno di poter ricambiare“.

Non è tardata ad arrivare la reazione della Marrone: “Ti aspettiamo tutti! Torna presto che ti vogliamo bene”. Alla quarta serata di Sanremo 2024 Emma ha cantato con Bresh un medley di Tiziano Ferro. Ai giornalisti l’ex vincitrice di Amici aveva spiegato: “Volevo omaggiare un artista che per il pop italiano ha fatto tanto: Tiziano è un maestro e ha spianato strade con le sue contaminazioni. Sono una sua fan”.

Il periodo buio di Tiziano Ferro

Il 2023 è stato un anno complicato per Tiziano Ferro. Prima il divorzio da Victor Allen, dopo quattro anni di matrimonio. Poi il problema dei figli Margherita e Andreas, che non può portare in Italia per via di alcune leggi americane. “Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”, ha rivelato ai suoi seguaci. Come se non bastasse lo scorso luglio Tiziano Ferro ha dovuto fare i conti con un nodulo alle corde vocali a cui ha fatto seguito un blocco artistico, che l’ha portato a separarsi dopo 23 anni dal suo manager storico.