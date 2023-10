Tiziano Ferro non può lasciare la California: il periodo difficile, il divorzio in corso e la quotidianità con i suoi figli Margherita e Andres

Sono parole amare e difficili quelle di Tiziano Ferro, che al momento non può lasciare la California: ai microfoni di Radio 2 Happy Family, l’artista ha confidato maggiori dettagli sul periodo difficile che sta vivendo, dopo l’annuncio del divorzio da Victor Allen. Atteso in Italia per presentare il suo nuovo libro, per ora è accanto ai suoi figli, che non può portare con sé a casa.

Tiziano Ferro, perché è bloccato in California e non può tornare in Italia

Per Tiziano Ferro, è un periodo complesso, che però sta cercando di affrontare con l’ironia e un sorriso. Soprattutto, con l’amore dei figli al suo fianco, Margherita e Andres. A Radio 2 Happy Family, ha specificato di essere dispiaciuto per la mancata presentazione in Italia del libro, per incontrare i suoi tanti fan. Ma come sta Ferro dopo il divorzio? L’annuncio è stato improvviso, ed è arrivato su Instagram, scatenando un moto di affetto nei suoi confronti.

“Sto bene, sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California. Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui. La prendo a ridere”. Questo motivo si aggiunge alla replica affidata al Corriere della Sera durante un’intervista.

“Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma ad un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”. Finché non divorzia, dunque, Ferro non può lasciare gli States.

L’amore per i figli Margherita e Andres

Dopo che le pratiche del divorzio saranno concluse, Ferro potrà finalmente tornare in Italia. Per il momento, sta attraversando questa fase della sua vita in attesa, ma soprattutto riempiendo la quotidianità con l’amore che prova verso i suoi figli. “Ho due bimbi piccoli, durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove”, ha svelato ai microfoni di Radio 2 Happy Family. “Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto”.

Tiziano Ferro e Victor Allen, la causa del divorzio

“L’ho affrontato con una spada nel cuore”. Un divorzio affatto facile, quello da Victor Allen. A rivelare la causa del divorzio è stato il settimanale Oggi, riprendendo quanto detto da alcune fonti vicine alla coppia. “La crisi con l’imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa. Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. L’arrivo lo scorso anno dei loro due figli ha poi acuito le crepe invece che appianarle”.

Per Ferro, al primo posto ci sono i figli, come sottolineato anche nella nota del divorzio: la sua attenzione è rivolta a tutelare Margherita e Andres, che trascorrono la maggior parte del tempo a casa con lui. La speranza è che tutto si concluda nel più breve tempo possibile, in modo tale da riprendere la sua vita e poter tornare a casa. Senza paure.