Tiziano Ferro, il divorzio è ufficiale: “È un lutto”

Fonte: IPA Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è ufficialmente un uomo divorziato. Il cantante ha annunciato sui social network la fine della sua storia d’amore con Victor Allen, con il quale ha avuto i figli Margherita e Andres. L’artista, che oggi vive in California, non ha esitato a definirlo un lutto. Una fine inaspettata che ha segnato la vita privata e professionale del 44enne, che ha scelto di allontanarsi momentaneamente dalle scene musicali.

Il divorzio di Tiziano Ferro

“25/06/2019-15/03/2024. È andata così”, ha esordito Tiziano Ferro nel post Instagram in cui annuncia che il divorzio con Victor Allen è ufficiale. Il musicista ha voluto rimarcare la data del suo matrimonio, avvenuta appunto cinque anni fa con una doppia cerimonia, una a Los Angeles e l’altra a Sabaudia.

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa“.

“E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna”. Tiziano Ferro ha voluto ringraziare anche l’ex marito “…grazie Vic” e nonostante il dolore è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

“Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”, ha concluso Ferro condividendo uno scatto in bianco e nero che lo ritrae insieme a Victor Allen e ai loro bambini.

Perché è finita tra Tiziano Ferro e il marito

Tiziano Ferro non ha mai svelato i motivi della rottura con Victor Allen. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal magazine Oggi qualche tempo fa “persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti”.

Sembra che la situazione tra Tiziano e l’ex marito sia peggiorata dopo l’arrivo dei due bambini, che involontariamente hanno evidenziato le differenti mentalità che rendevano incompatibile l’unione.

A far naufragare il matrimonio di Ferro quindi non sarebbe stata la fine dell’amore ma, al contrario, un diverso modo di vivere e affrontare la vita che con il passare del tempo non ha fatto altro che allontanare la coppia, che sembrava così unita e complice.

La crisi artistica e personale di Tiziano Ferro

Il divorzio da Victor Allen ha segnato profondamente Tiziano Ferro, che da qualche mese sta vivendo una crisi personale e professionale.

“Ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, ha ammesso lo scorso dicembre tanto da prendere la decisione di interrompere la collaborazione – durata ben ventitré anni – con il suo manager storico Fabrizio Giannini.

Di recente Ferro ha rivelato di aver scelto come nuova manager Paola Zukar, che segue già Marracash, Fabri Fibra e Madame.