Fonte: Getty Images Tiziano Ferro

Nel giorno di Natale, Tiziano Ferro ha condiviso il suo tradizionale messaggio d’auguri ai fan. Il cantante, infatti, ha l’abitudine di postare un video in occasione del giorno più magico dell’anno per celebrare l’importante festa con tutti i suoi sostenitori. Quest’anno, però, gli auguri della star internazionale erano conditi da un po’ d’amarezza. Il 2023, infatti, non è stato pieno di gioia per Tiziano Ferro che ha dovuto affrontare la separazione dal marito Victor Allen.

Nel video augurale, infatti, il cantante ha svelato di avere un problema piuttosto importante. Tiziano Ferro, infatti, non riesce, in questo momento a cantare.

Tiziano Ferro svela di non riuscire a cantare

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno deciso di separare le loro strade. Infatti, la coppia ha deciso di divorziare, annunciando la triste notizia con un post condiviso su Instagram dall’artista. Il cantante e il marito avevano celebrato il loro amore nel 2019 e, dopo quattro anni di gioia e l’adozione di due figli, l’idillio è finito.

Non è mai stato reso noto il motivo di questa crisi definitiva, ma le indiscrezioni parlano d’incompatibilità di stili di vita e di scontro tra culture. Anche nel messaggio d’auguri natalizio dell’artista è chiaro il periodo complicato che Tiziano Ferro sta passando. Il cantante ha rivelato, infatti, di stare soffrendo una particolare crisi. Tiziano Ferro non riesce a cantare: “Un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’. Quindi ho capito che il mio corpo, la mia voce mi stavano dicendo che è così e lo devo rispettare”.

Malgrado la forte difficoltà vissuta, il cantante di Latina ha voluto illuminare il Natale dei suoi fan con un messaggio positivo e di rinascita: “Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno molto difficile ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano amici miei. Torneremo vicini. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, la mia famiglia sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso: mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme”.

Tiziano Ferro, non momento di crisi ma di ricostruzione

Tiziano Ferro e Victor Allen hanno deciso di separare le loro strade. Il divorzio tra la coppia ha comportato l’impossibilità per il cantante di lasciare gli Stati Uniti. L’artista, infatti, ha spiegato che i suoi figli non possono lasciare il paese americano per motivi legali, finché sarà in corso la causa di divorzio.

Questa difficoltà s’aggiunge alla tristezza che il cantante sta già provando per la fine del suo amore. In ogni caso, anche in questo periodo di crisi, Tiziano Ferro sente il forte sostegno dei fan, che ha voluto ringraziare nel giorno di Natale: “Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi, quindi grazie per la pazienza, per la comprensione, per l’amicizia e per il supporto, perché non vorrei altre persone se non voi accanto in questo viaggio folle. Quest’anno è così: è il Natale della ricostruzione. Buon Natale, buon anno, vi voglio bene”.