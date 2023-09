Tiziano Ferro e Victor Allen divorziano, l’annuncio su Instagram: “I figli sono la priorità”

Tiziano Ferro e Victor Allen si separano. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del cantautore di Latina che, dopo 4 anni di matrimonio, dice addio al grande amore della sua vita. L’attenzione è ora rivolta ai due figli, Margherita e Andres, per i quali ha deciso di annullare tutto. Era infatti sul punto di presentare il suo nuovo romanzo, La felicità al principio, che avrebbe dovuto portare anche in Italia attraverso una serie di appuntamenti che si è trovato costretto a rimandare.

Tiziano Ferro si separa e ferma tutto per i figli

Si sono sposati nel 2019, con una doppia cerimonia, e sembravano davvero felicissimi. Soprattutto dopo essere diventati papà, con l’arrivo di due bambini bellissimi, e che avevano completato l’ideale di famiglia che inseguivano da molto tempo. Eppure, come sappiamo, le favole esistono solo sui libri e l’amore – per come lo immaginiamo – non è sempre destinato a durare. È quello che è successo a Tiziano Ferro e Victor Allen che hanno deciso di mettere la parola fine sul loro matrimonio.

Le pratiche per il divorzio sarebbero iniziate da tempo, segno che la crisi non è recente. E, per stare vicino ai suoi figli e per proteggerli da tutto, l’artista di Latina ha deciso di rimandare tutti gli impegni presi per la presentazione del suo nuovo libro. I bambini sono oggi la sua priorità ed è per questo che non ha avuto dubbi: il lavoro può aspettare. Non senza rammarico, certo, dato che aspettava questo momento da moltissimo tempo.

