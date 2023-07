Tiziano Ferro: “Ora posso dirvi la verità. Dovrò operarmi alle corde vocali”

Un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno e che ha lasciato fan e colleghi senza parole: Tiziano Ferro dovrà operarsi alle corde vocali. La diagnosi gli era stata comunicata prima di iniziare il tour, ma per non rimandare ancora le date della sua tournée in giro per i palazzetti d’Italia e non deludere i suoi ammiratori che da tre anni aspettavano di vedere un suo concerto, ha deciso di comunicarlo soltanto adesso, svelando la verità.

Tiziano Ferro, la diagnosi di un nodulo alle corde vocali

“Ora posso dirvi la verità“: così inizia lo sfogo di Tiziano Ferro su Instagram, come quello di un caro amico che per mesi ha taciuto una notizia importante per non farci impensierire. Di fatto si è comportato proprio come una persona di famiglia – quella enorme e affettuosissima che si è costruito in oltre vent’anni di carriera – tacendo fino all’ultimo momento il suo problema.

Per nulla al mondo infatti avrebbe rinunciato a portare a termine il suo tour, quello che i fan aspettavano da tre anni, da quando la pandemia aveva impedito agli artisti (e non solo) di condurre in tranquillità la propria attività.

Così sul suo profilo Tiziano Ferro ha dato una notizia sconvolgente, condividendo un video in cui dà ai suoi ammiratori un dolorosissimo annuncio: “Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”, ha spiegato con la voce emozionata a corredo delle immagini più belle ed emozionanti del suo ultimo tour.

“Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”, ha sottolineato.

E poi ha aggiunto: “Lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto”. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.

La solidarietà di colleghi e amici

Grande e sentita la solidarietà di amici e colleghi, che hanno commentato su Instagram con tanto affetto l’annuncio del cantante. “Sei un grandissimo professionista ed essere umano”, ha scritto Francesca Michielin, “Sempre il numero uno ❤️ ti voglio bene”, ha fatto eco Rovazzi, così come Levante, che ha commentato “Tanto amore Tiziano ❤️”.

Non poteva poi mancare il sostegno della sua grande amica Laura Pausini, che proprio nell’ultimo tour dell’artista ha duettato con lui, facendo una sorpresa ai fan.”Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene 💙”.