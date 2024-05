Tiziano Ferro chiude la polemica su Mara Maionchi: “Mea culpa”

Fonte: IPA Tiziano Ferro

“Perdono Mara Maionchi”. Lo scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi non è passato inosservato ai più, ed è diventato l’argomento di tendenza. Tutto è iniziato quando, ospite a Belve da Francesca Fagnani, la Maionchi ha definito l’artista un “ingrato”. La replica non si è fatta attendere, e da lì è iniziata una discussione proprio su Instagram. Ora, però, arriva il perdono – o Xdono, per citare una delle tante hit del cantautore, con un mea culpa che invita alla riflessione tutti gli addetti del settore e non solo.

Tiziano Ferro perdona Mara Maionchi e chiude la polemica

Per “perdonare” pubblicamente Mara Maionchi, dopo quanto successo a Belve, Tiziano Ferro ha scelto le pagine di Vanity Fair. Per il cantautore di Latina, questo è un periodo decisamente delicato: non è passato molto tempo da quando ha annunciato il divorzio dall’ormai ex marito Victor Allen, che ha definito un “lutto”. E, proprio come dopo tutti i lutti, ci si ritrova a fare i conti con i fantasmi del passato, con un dolore difficile da accettare di fronte all’ineluttabilità della vita.

Della polemica con Mara Maionchi, che lo ha definito un ingrato, rimane un “mea culpa” che è una riflessione che tocca tutti, non solo gli addetti ai lavori nel mondo della musica. “Le voglio bene e sono sicuro che vent’anni fa questi discorsi non erano così chiari. Però oggi va fatto un cambio di passo radicale, perché la salute mentale è una cosa pratica che va appunto praticata. È un obbligo morale raccontare alle persone, agli artisti, che il corpo non è un vincolo negativo per la loro arte”.

Il perdono, dunque, è arrivato con una riflessione sulla propria storia, sugli eventi più complessi della sua vita, come l’alcolismo, la depressione, la bulimia, avendo nascosto la sua omosessualità per troppo tempo ed essendosi ritrovato a dover perdere parecchi kg agli inizi della sua carriera. “Io credo che Mara e molte altre persone non abbiano realizzato abbastanza quanto traumatico e doloroso sia quell’atteggiamento che si imprime per sempre nell’inconscio e nell’esistenza di ragazzini ancora fragili. Io oggi perdono la loro buona fede. Ma bisogna fare un mea culpa e non prendere più questo argomento alla leggera”.

Tiziano Ferro, il divorzio da Victor Allen e le difficoltà dell’ultimo periodo

Da anni, Tiziano Ferro vive a Los Angeles, dove è riuscito a costruire la sua famiglia, fatta anche di affetti e di amici con cui ha uno splendido rapporto, come Elisabetta Canalis, Bianca Balti e Laura Pausini. Quest’ultima, in particolar modo, è stata al suo fianco durante il divorzio da Victor Allen, trascorrendo qualche giorno con lui tra un concerto del tour e l’altro. Su Allen, Ferro ha ammesso che ha reso la sua vita sentimentale più bella, ma anche complessa.

Ma non vuole vedere in alcun modo il divorzio come un fallimento, una trappola. La sua forza più grande? Rimangono i figli, Margherita – che, racconta l’artista, è una “coccolona” – e Andres, che invece è un grande appassionato di auto e ama fare la lotta. Chiusa per sempre la polemica su Mara Maionchi, per Ferro è tempo di ricostruire, di dedicarsi alla sua famiglia e carriera.