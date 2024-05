Kate Middleton, ultime notizie. Importante aggiornamento sulla sua salute

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

William è in Cornovaglia e ha dato un importante aggiornamento sulle condizioni di salute di sua moglie Kate Middleton. È davvero la prima volta che il Principe del Galles è così esplicito su questioni riguardanti la sua vita privata. Il cancro di sua moglie ha decisamente cambiato le prospettive della Famiglia Reale che non può sottrarsi alle domande e alle inquietudini dei sudditi.

Kate Middleton, l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute

William ancora una volta è stato molto chiaro e ha ribadito che “le cose vanno meglio“. Già in un’altra occasione aveva voluto tranquillizzare sulla malattia di Kate Middleton. Durante sua prima uscita pubblica dal video in cui la Principessa del Galles dichiarò di avere un tumore, lo scorso 17 aprile, aveva infatti confermato che in famiglia “stavano bene”.

Il trend positivo evidentemente prosegue. La prima evidenza è data dal viaggio stesso che William ha intrapreso nel Ducato di Cornovaglia che lo ha costretto a stare lontano da casa un paio di giorni. Questo è il primo tour compiuto da Will da quando Kate è stata operata all’addome, lo scorso gennaio.

Il Principe del Galles in pubblico è apparso sereno e tranquillo, pronto ad ascoltare la gente, a giocare coi bambini, a mettersi alla prova con attività sportive, proprio come quando sua moglie era al suo fianco. Insomma, William, che sta attraversando l’inferno insieme a Kate, sembra arrivato quasi alla fine del tunnel. Tutti noi lo speriamo.

William mostra il suo lato privato

Sta di fatto che visitando il St. Mary’s Community Hospital su una delle più piccole isole Scilly, ha detto chiaramente: “Kate sta bene”, rispondendo a una domanda di Tracy Smith, responsabile dell’amministrazione dell’ospedale. Più precisamente: “La Principessa Kate e i bambini stanno bene e speriamo che possano trascorre un po’ di tempo qui quest’estate”. Infatti, a volte i Principi soggiornano per qualche tempo durante le vacanze a Tresco, come d’altro canto faceva William quando era piccolo.

Parlando col personale sanitario, William si è dimostrato molto sensibile al funzionamento dell’ospedale e ha esortato i dipendenti a “a segnalare qualsiasi altra cosa che possiamo fare”, ribadendo “spero di fare di più qui”.

Fonte: Getty Images

In effetti, il Principe del Galles è responsabile anche di quei territori, in quanto Duca di Cornovaglia, che ha ereditato alla morte di sua nonna Elisabetta II. Ma adesso che sta vivendo la malattia dentro casa sua, ricordiamo che oltre alla moglie anche suo padre Carlo è malato di cancro, si rende effettivamente conto di quanto fanno medici e infermieri e di quanto sia importante sostenere il loro lavoro.

William ha ribadito: “Dobbiamo lavorare per fare meglio. Non ho tutte le risposte, ma sto cercando di imparare a muovermi e capire cosa bisogna fare”.

Le persone sono rimaste incantate dal Principe del Galles e i commenti sul profilo Instagram ufficiale riflettono il bene che i sudditi gli vogliono. Il pensiero di quasi tutti va naturalmente a Kate e moltissimi sono i messaggi di affetto che la riguardano: “Che uomo meraviglioso e premuroso è William. Proprio come lo era la sua cara mamma. Dio benedica te William e Catherine e i tuoi adorabili figli 🙏🙏🙏”. “Ti vogliamo bene !! Preghiamo per una guarigione completa ❤️‍🩹 e il recupero per la principessa Catherine”.

E ancora: “Una magia da mille e una notte in cui William incanta le persone con sorrisi e conversazioni. William raramente mostra i suoi sentimenti, ma quando lo guardi rivela un lato mozzafiato di se stesso che William è in realtà uno di noi!!”.