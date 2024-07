Kate Middleton, ultime notizie. Il nome quasi segreto che usa in queste circostanze

Kate Middleton non ha accompagnato in Scozia William, dove è conosciuta come Duchessa di Rothesay. "È esausta per le cure"

Kate Middleton non ha accompagnato William in Scozia per la Royal Week che si svolge ogni anno alla presenza del Sovrano. Il motivo è ovvio: il cancro e le cure debilitanti. Ma la tradizione resta invariata, quando si trova a nord dell’Inghilterra è costretta a cambiare nome. Non è più infatti la Principessa del Galles ma diventa la Duchessa.

Kate Middleton esausta dalle cure

Kate Middletton è casa a curarsi dal cancro. Fonti vicine alla Principessa sostengono che la chemioterapia cui si sta sottoponendo ha pesanti effetti collaterali. Tra questi una grande stanchezza. Kate ha bisogno di molto riposo, la cura la spossa a tal punto che spesso è costretta a dormire per molte ore di seguito. Motivo per cui ha sospeso ogni attività pubblica.

Da Natale è ricomparsa il 15 giugno durante il Trooping the Colour. In questi giorni stando a svariate indiscrezioni, si sta preparando per presenziare a Wimbledon, di cui è madrina. Lady Middleton non solo è una grande appassionata di tennis, ma ha anche un dovere istituzionale nei confronti del torneo, spetta a lei infatti consegnare il premio ai vincitori. Quest’anno non è ancora confermata la sua presenza alla cerimonia di chiusura, ma non è nemmeno stato scelto un eventuale sostituto.

Se le energie della Principessa sono tutte concentrare per non perdersi l’appuntamento di Wimbledon, si comprende maggiormente, perché Kate era assente alla Royal Week. Presenziarvi per altro comportava un viaggio ad Edimburgo che certo non avrebbe potuto affrontare.

Kate Middleton e il nome quasi segreto

Comunque, quando Kate va in Scozia, assume un altro nome. Pochi lo conoscono, ma è così che in quella regione viene chiamata. Lady Middleton per gli scozzesi non è la Principessa del Galles ma la Duchessa di Rothesay.

Il titolo le deriva ovviamente dal matrimonio con William. Re Carlo annunciò nel suo primo discorso da Sovrano, il 9 settembre 2022, di aver conferito il ducato di Rothesay al suo primogenito, rendendolo Duca di Rothesay e di conseguenza Kate è diventata Duchessa di Rothesay. Questo è il titolo tradizionale per l’erede maschio al trono scozzese dal 1469. “Come mio erede, William assume ora i titoli scozzesi che hanno significato così tanto per me”, dichiarò Carlo nel 2022.

Quindi, ufficialmente ogni volta che William e Kate mettono piede in Scozia vengono chiamati con un nome diverso da quello abituale.

Il ducato di Rothesay non è l’unico che William ha ereditato da suo padre quando è diventato Re. Infatti, dopo la morte della Regina Elisabetta, è diventato anche Duca di Cornovaglia, una delle terre più ricche che gli frutta molto. E poi ovviamente è diventato Principe del Galles, titolo che dal 1301 portano tutti gli eredi al trono inglese, e che suo padre Carlo ha tenuto per quasi 60 anni.