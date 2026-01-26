Il viaggio in Scozia ha rafforzato il legame tra i futuri sovrani e le realtà localli: ecco perché hanno rispettato una tradizione di centinaia d'anni

IPA Kate e William hanno cambiato titolo in Scozia: ecco il motivo antico

Tante le tradizioni che i membri della Famiglia Reale devono rispettare. Molte di queste sono antiche e, nel corso del loro viaggio in Scozia, William e Kate Middleton si sono ritrovati a fronteggiarne una. Per quanto sorprendente, i futuri Re e Regina non sono stati presentati come Principe e Principessa del Galles, ma con un altro titolo, durante gli impegni ufficiali a Stirling e Falkirk.

Nuovo titolo per William e Kate

In molti si sono chiesti perché mai in Scozia i titoli ufficiali di William e Kate siano Duca e Duchessa di Rothesay. Una scelta doverosa, che ha fatto sorgere qualche domanda, ma che affonda le sue radici in una tradizione secolare.

Nello specifico occorre tornare indietro fino a oltre 700 anni fa, quando la Scozia era un regno indipendente, ben prima dell’unione con l’Inghilterra. Il titolo di Duca di Rothesay venne istituito nel XIV secolo per l’erede al trono di Scozia e da allora è rimasto legato al primogenito del sovrano britannico.

In merito si è espresso Richart Kay, esperto reale, che ha preso parte al podcast Palace Confidential del Mail: “A nord del confine inglese, sono conosciuti come Duca e Duchessa di Rothesay. È un titolo che risale a quando la Scozia era un regno separato. Fu uno dei primi re di Scozia a conferirlo al proprio figlio maggiore. Da allora viene tramandato di generazione in generazione”.

Fin dal 2022, anno in cui William è divenuto ufficialmente Principe del Galles dopo l’ascesa al trono di Carlo III, la coppia detiene anche questo antico ducato scozzese.

Tutti i titoli regionali dei Principi del Galles

Quello di Duca e Duchessa di Rothesay non è l’unico titolo territoriale che arricchisce l’elenco di William e Kate. In Inghilterra, infatti, il Principe del Galles detiene anche quello di Duca di Cornovaglia, con Kate che è automaticamente Duchessa di Cornovaglia. In parallelo, la coppia porta anche quelli di Conte e Contessa di Chester, legati alla tradizione nobiliare inglese.

Un sistema di titoli che riflette la struttura storica e politica del Regno Unito, che mira a tenere viva l’identità delle sue differenti nazioni costitutive. Lo fa proprio attraverso onorificenze specifiche. Decisamente importante per William e Kate, oggi sempre più al centro della scena come futuri sovrani, è fondamentale l’uso di questi titoli. Rappresenta infatti un segno di rispetto e continuità verso le tradizioni locali.

La visita ha così assunto un valore simbolico ancora più forte. Presentarsi come Duca e Duchessa di Rothesay non è stato solo un dettaglio protocollare, ma un richiamo alla storia e al legame profondo tra la Corona e la Scozia. William e Kate dimostrano così di muoversi con estrema naturalezza nel solco della tradizione, alternando modernità e rispetto delle antiche regole.