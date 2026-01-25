Kate Middleton e William scapparono per una luna di miele segreta: la verità viene a galla

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kate Middleton e il Principe William

Era l’aprile 2011 quando Kate Middleton entrò a far ufficialmente parte della famiglia reale d’Inghilterra. La cittadina inglese sposò il Principe William trasformandosi, come in una fiaba, in una Principessa. Dopo il fatidico sì, gli sposini volarono alle Seychelles per un viaggio di nozze ad alto tasso di lusso e relax… ma non subito. A 15 anni dal giorno del matrimonio, si scopre la verità sulla luna di miele dei Principi del Galles, che iniziò in un luogo segreto, ma molto vicino.

La fuga segreta di William e Kate Middleton

Il biografo reale Robert Jobson ha da poco pubblicato The Windsor Legacy, un’approfondita biografia che svela gli scandali e i segreti della famiglia reale britannica. E nel libro, naturalmente, si parla anche di Kate Middleton e del Principe William. L’esperto e autorevole Jobson, rivela nel suo nuovo testo un segreto riguardo i giorni successivi al loro matrimonio, qualcosa di cui nessuno, fino ad oggi, era venuto a conoscenza.

Il 30 aprile 2011, un giorno esatto dopo il pubblico e acclamatissimo sì, i neo-sposini scapparono in Galles, a Llwynywermod, una delle residenze di Re Carlo vicino il Parco Nazionale Brecon Beacons nel Carmarthenshire. Presso l’ottocentesca villa immersa nel verde, tra le preferite di Carlo e Camilla, i piccioncini trascorsero – rivela una fonte reale – “alcuni giorni in beatitudine” e in privacy assoluta. La loro permanenza in Galles, infatti, è rimasta segreta fino ad oggi.

Fu proprio l’assoluta segretezza a rendere speciale la fuga d’amore. Una fonte vicino ai Principi ha confermato che il soggiorno nel Ducato di Cornovaglia “è stato reso ancora migliore dal fatto che la loro fuga segreta e il luogo in cui si trovava non siano mai stati scoperti o resi noti dalla stampa”. Un luogo magico che, non avendo William rinnovato il contratto d’affitto, è oggi una casa vacanza aperta al pubblico.

Il lussuoso viaggio alle Seychelles

A scegliere la destinazione della luna di miele fu il giovane William, che, rivelò al tempo la testata The Mirror, mantenne il segreto con la mogliettina fino al giorno del matrimonio. Dopo la romantica fuga in Scozia, il Principe omaggiò Kate con una destinazione che è un vero classico dei viaggi di nozze: le Seychelles, la piccola nazionale nell’Oceano Indiano composta da 115 isole, una più paradisiaca dell’altra.

La coppia trascorse due settimane in una villa privata a North Island, la stessa isola in cui trascorsero la luna di miele George e Amal Clooney. Furono quindici giorni di romanticismo, pace e tanto relax, ma non di troppa riservatezza. La stampa ci mise ben poco a scoprire la destinazione d’approdo degli sposini coronati e, a differenza della fuga in Scozia, quella nelle Seychelles non fu di certo una luna di miele segreta.

Forse anche per questo motivo, alle Seychelles William e Kate non sono più tornati, mentre continuano a frequentare con piacere il Galles. Terra rigogliosa e lontana da occhi discreti che i Principi amano visitare in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis, per trascorrere tranquilli weekend all’insegna della vita all’aria aperta e della natura incontaminata.