George Clooney è uomo simbolo di Hollywood. Uno dei volti più noti di Los Angeles, testimone della grandezza degli Stati Uniti nel mondo. O, almeno, lo era. Perché il divo americano, da oggi, è divo francese. Assieme alla moglie Amal e ai figli ha rinunciato al passaporto americano per diventare legalmente cittadino francese. Una scelta che va ben oltre l’amore per la Francia, compiuta per proteggere la famiglia e, allo stesso tempo, lanciare un forte messaggio al mondo della stampa scandalistica.

George Clooney e Amal sono francesi

George Clooney è cittadino del mondo, del bel mondo. Possiede l’arcinota Villa Oleandra sul Lago di Como, acquistata nel 2002, e un altrettanto lussuosa dimora storica in Inghilterra. Negli Stati Uniti, in particolare a Hollywood in California, ci torna per questioni di lavoro. Il resto del tempo lo trascorre in Europa, nella sua affascinante tenuta nel sud della Provenza, dove vive assieme alla famiglia dal 2021.

E dal 26 dicembre 2025 Clooney e la moglie Amal Alamuddin, della Francia non sono più semplici residenti ma cittadini a tutti gli effetti, così come i loro figli, i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017. Il 27 dicembre sul Journal Officiel del governo francese è stato pubblicato un decreto che dichiara la naturalizzazione a cittadini francesi di George, Amal e della loro progenie.

Con la concessione a pieno titolo della cittadinanza francese l’intera famiglia Clooney ha ricevuto l’adeguamento di nomi e documenti e, non ultimo, rinunciato a eventuali precedenti legami di cittadinanza. In parole semplice, il divo George, di fronte alla legge, non è più statunitense.

La scelta a difesa dei figli

Se George Clooney e Amal hanno scelto di trasferirsi stabilmente in Francia è per allontanarsi dagli eccessi e dalle luci di Hollywood. La famiglia vive in una grande fattoria, dove Ella e Alexander, che quest’anno hanno compiuto 8 anni, passano molto meno tempo davanti a uno schermo. “Cenano con gli adulti e devono sparecchiare. Hanno una vita molto migliore” ha raccontato l’attore a Esquire.

In California i piccoli Clooney non avrebbero avuto la possibilità di prendere le distanze dalla fama del padre. “Temevo di crescere i nostri figli a Los Angeles, nella cultura hollywoodiana. – ha confidato il mito di E.R. – Avevo l’impressione che non avrebbero mai avuto una possibilità equa nella vita”. Nella rurale Provenza, invece, sono due bambini come tutti gli altri: “In Francia alla gente non importa nulla della celebrità. Non voglio che vivano nella paura dei paparazzi, né che vengano paragonati ai figli delle star”.

In Francia la legge tutela i minori

Dietro la scelta di ottenere per i propri figli la cittadinanza francese ci dev’essere stata senza dubbio la lungimiranza della mamma avvocata. “Qui i bambini non vengono fotografati. Non ci sono paparazzi appostati davanti ai cancelli delle scuole. Per noi questo viene prima di tutto” aveva ribadito Clooney. E se i piccoli vengono lasciati in pace non è per bontà dei fotografi, ma a causa di una legge severa.

In Francia, infatti, il diritto all’immagine dei minori è tutelato da norme rigidissime e il paese d’Oltralpe è stato il primo, già nel 2020, a varare una legge contro lo sfruttamento dei minori di 16 anni su media e social network. In Francia è severamente punito chi lede la privacy dei bambini o ne sfrutta l’immagine per fini commerciali.

