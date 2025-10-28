George Clooney e Amal in crisi, lei non sopporta più quel vizio dell’attore

Il matrimonio tra George e Amal Clooney starebbe attraversando un momento di difficoltà a causa della ricaduta dell'attore, che aveva fatto una promessa importante alla moglie

IPA George e Amal Clooney

Scoppia la crisi tra George Clooney e la moglie Amal Alamuddin. A quanto pare l’avvocata e attivista sarebbe stufa del vizio dell’attore, ovvero quello legato all’alcol. Il divo di Hollywood non ha mai nascosto le sue notti brave e recentemente ha anche confessato di aver avuto una “ricaduta alcolica”. Una dichiarazione che avrebbe mandato su tutte le furie la moglie.

George Clooney e Amal verso il divorzio?

Il matrimonio di George Clooney starebbe attraversando un momento di difficoltà dopo che la recente “ricaduta alcolica” della star di Hollywood avrebbe lasciato la moglie Amal furiosa. Gli amici hanno riferito a RadarOnline che lei lo avrebbe avvertito che l’eccessivo consumo di alcol potrebbe distruggere la loro relazione.

L’attore 64enne ha scioccato tutti lo scorso giugno, quando ha confessato alla rivista Esquire di aver concluso la serata dei Tony Awards “come un ubriaco del liceo”.

Ha duque ammesso di aver “recuperato tutta la sua astinenza degli ultimi anni in una notte”, scherzando sul fatto che dopo si è dato “malato per tutto il giorno”. Un aneddoto che ha forse divertito qualche lettore ma non di certo la moglie.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Amal ha tracciato una linea netta. Ha detto a George che il suo problema con l’alcol non è qualcosa che è disposta a ignorare. Ammirava gli sforzi che faceva per rimanere sobrio, ma sentirlo vantarsi di essersi ‘ubriacato fradicio’ l’ha davvero sconvolta”.

Questa confessione avrebbe portato a delle tensioni nella coppia e Amal sarebbe più preoccupata che mai.

“George ha lavorato duramente per smettere di bere in passato, e diceva spesso quanto si sentisse meglio e come questo avesse migliorato le cose tra loro. Ma Amal teme che stia prendendo questo nuovo scivolone come uno scherzo. Lo ha avvertito chiaramente che se ricade in quelle abitudini rischia tutto“.

Amal preoccupata per la ricaduta di George Clooney

George Clooney non ha mai nascosto di aver avuto in passato un rapporto malsano con l’alcol. “Ci sono stati periodi in cui bevevo parecchio ogni sera. A volte ero così ubriaco che non riuscivo ad alzarmi“, ha raccontato una volta, rivelando di essersi addirittura presentato sul set da ubriaco.

Al contrario Amal Alamuddin, avvocata per i diritti umani di fama internazionale, ha sempre preferito una vita più tranquilla. E secondo gli amici ora queste differenze, un tempo stimolanti, potrebbero portare ad una profonda frattura.

“Amal non considera le serate selvagge come qualcosa di affascinante o divertente. Ha una carriera seria, due bambini piccoli e un forte senso dell’ordine che George non sempre condivide. L’ultima cosa che vuole è che un comportamento sconsiderato interrompa la loro vita familiare”, ha spiegato un amico di famiglia al portale americano.

Il recente ritiro della coppia nella loro casa da 8,3 milioni di dollari in Provenza avrebbe dovuto segnare un nuovo capitolo, un’attenzione particolare alla famiglia e alla stabilità, lontano dai riflettori (e dagli eccessi) di Hollywood.

Ma pare che le recenti bizzarrie di George abbiano portato Amal a chiedersi se suo marito riuscirà a lasciarsi completamente alle spalle il suo passato da “festaiolo”.

Un collaboratore di lunga data ha sottolineato: “George ha un grande senso dell’umorismo, ma a volte lo usa per sorvolare su cose che non dovrebbe. Insiste sul fatto che si sia trattato di un errore isolato, ma Amal non ne è convinta. Ha chiarito che non ignorerà la cosa se lui dovesse ricadere nei vecchi schemi.”

Un altro insider ha aggiunto: “George ha giurato che quella notte era un episodio isolato, ma il modo in cui ne ha scherzato in seguito ha preoccupato la gente. Amal sta tenendo d’occhio la situazione: tiene molto a lui, ma non ha intenzione di lasciare che la loro stabilità duramente guadagnata vada in pezzi per qualcosa di evitabile come l’alcol”.