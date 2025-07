Amal, la dichiarazione d’amore a George Clooney: “Incredibilmente fortunata”

In una recente intervista Amal Clooney ha spiegato di essere "incredibilmente fortunata" ad avere accanto un uomo come George

Getty Images Amal e George Clooney

Il loro è un amore speciale e non ne hanno mai fatto mistero, eppure sono rare le occasioni in cui George Clooney e Amal Alamuddin si sono lasciati andare a dichiarazioni d’amore pubbliche. Da sempre molto riservati sulla loro vita privata, l’attore e la moglie parlano di rado della loro relazione (quasi) perfetta. L’avvocata ne ha parlato in una recente intervista, lodando il suo compagno di vita e definendosi “incredibilmente fortunata”.

Amal Clooney, le (rare) parole d’amore sul rapporto con George

Quando si sono conosciuti, George Clooney era all’apice del successo, mentre Amal Alamuddin – più giovane di lui di 17 anni – era già tra donne più influenti al mondo, con una carriera costellata di grandi successi. Lui, divo tra i più affascinanti di Hollywood e lei, avvocata affermata e donna elegante e bellissima, rappresentano agli occhi di tutti la coppia perfetta.

Del resto, dalle rare dichiarazioni pubbliche di entrambi, il loro sembra un amore da favola, come ha confermato la stessa Amal in una recente intervista a Glamour. “Ho un compagno di vita che mi sostiene tantissimo in quello che faccio”, ha raccontato la moglie di George Clooney, spiegando come l’attore l’abbia aiutata a raggiungere il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata durante la nascita dei loro gemelli, Alexander ed Ella, che oggi hanno 8 anni.

“Ricordo che quando sono diventata mamma, che ovviamente era un’avventura del tutto nuova, lui è stato il primo a dirmi: ‘So che hai questo discorso al Consiglio di Sicurezza. Devi andare, io mi occupo dei bambini, non preoccuparti'”, ha rivelato al giornale. “Mi sento incredibilmente fortunata a condividere ogni giorno con lui. E ora siamo in quattro. E non do nulla per scontato. Faccio tesoro delle risate e della gioia che mi dà il solo stare con loro”.

Per la coppia poi è sempre stato importante proteggere la privacy dei loro figli, nonostante entrambi siano esposti non poco mediaticamente. “Direi che diventare genitori significa essere più turbati da alcune intrusioni”, ha dichiarato l’avvocata, specificando di fare del loro meglio “per ridurre al minimo l’impatto delle nostre carriere sui nostri figli. Non esponiamo i nostri figli, non abbiamo mai messo in giro le loro foto”.

George e Amal, la coppia perfetta

Le dichiarazioni di Amal fanno eco a quelle di qualche tempo fa rilasciate nella trasmissione CBS Mornings, quando raccontò che lui e la moglie non avevano mai litigato in più di dieci anni di matrimonio: “Ricordo che eravamo qui con voi una volta, e ricordo che avevamo detto di non aver mai avuto una discussione. E non l’abbiamo ancora avuta! Stiamo ancora cercando di trovare un motivo per cui litigare”.

E anche lui non aveva nascosto l’amore che prova per Amal, dichiarando senza giri di parole: “Mi sento incredibilmente fortunato ad aver incontrato questa donna incredibile, mi sembra di aver vinto il jackpot. Non c’è un giorno che passa senza che pensi di essere l’uomo più fortunato al mondo”.

“Sono orgoglioso di essere nella stessa stanza con lei. Sono orgoglioso di essere suo marito. Sono orgoglioso di essere il padre di due bambini con lei”, aveva detto.