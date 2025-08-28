George Clooney sta male, a rischio la sua presenza sul red carpet a Venezia

George Clooney, sbarcato a Venezia per presentare il film Jay Kelly Noah Baumbach, si è ammalato: come sta l'attore ora.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA George Clooney

La partecipazione di George Clooney al red carpet del Festival di Venezia 2025 sarebbe a rischio. Il divo infatti non sta bene e potrebbe non presentarsi sul tappeto rosso per la consueta sfilata di fronte ai fotografi.

Mostra del Cinema di Venezia, George Clooney sta male

Il divo di Hollywood ha infatti la sinusite, proprio per questo è stato costretto ad annullare la sua presenza all’attività stampa che era prevista per oggi. George Clooney, fra gli ospiti della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, non si è presentato alla conferenza stampa per il film di Jay Kelly Noah Baumbach in concorso. La sua assenza, ovviamente, non è passata inosservata e Aldo Barbera, direttore della Mostra, ha voluto rassicurare tutti riguardo le condizioni dell’attore, che a Venezia si è ammalato.

“L’ufficio stampa di George Clooney mi ha assicurato che sarà sul tappeto rosso stasera. Spero in buone condizioni…”, ha svelato all’Adnkronos. L’attore sarebbe stato colpito da una “gravi sinusite” che l’avrebbe costretto al forfait. “Anche le star del cinema si ammalano”, ha ironizzato il regista Noah Baumbach durante la conferenza stampa della pellicola. Attualmente George Clooney si trova al Belmond Hotel Cipriani, struttura esclusiva sull’isola della Giudecca che ha scelto per il suo soggiorno a Venezia. Si starebbe curando nella speranza di riuscire a prendere parte all’attesissimo red carpet.

George Clooney a Venezia con Amal Alamuddin

George Clooney è sbarcato a Venezia insieme alla moglie Amal Alamuddin per supportare Jay Kelly, film in concorso in cui è protagonista. Era il 1998 quando l’attore arrivò al lido per la prima volta, presentando Out of Sight, da allora il legame con Venezia è stato sempre molto forte, non solo per via del cinema, ma anche per quanto riguarda i sentimenti. Amal e George infatti considerano la città una sorta di portafortuna che ha fatto da cornice a numerosi momenti chiave della loro storia d’amore.

Nel 2014 la coppia ha deciso di sposarsi proprio a Venezia, organizzando una festa straordinaria con ben quattro giorni di festeggiamenti. La cerimonia è stata celebrata all’hotel Aman, di fronte agli ospiti, mentre il rito civile è avvenuto a Ca’ Farsetto, la sede del comune in cui Walter Veltroni, amico della coppia ha letto gli articoli del codice civile, rendendoli marito e moglie.

Nel 2017 George e Amal hanno scelto proprio Venezia per la loro prima uscita sotto i riflettori dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander. Legati da dieci anni, i due hanno raggiunto ancora una volta Venezia per vivere qualche giorno di relax. “Mi sento così straordinariamente fortunato ad aver incontrato questa donna incredibile – ha raccontato qualche tempo fa l’attore -. Mi sento come se avessi vinto il jackpot. E non c’è giorno che passa in cui non mi senta l’uomo più fortunato del mondo”.

Un pensiero ricambiato anche da Amal: “Ho un compagno di vita che mi supporta completamente in ciò che faccio – ha detto lei -. Per questo non mi sento mai in dovere di scusarmi o di limitarmi. Mi sento così incredibilmente fortunata a condividere ogni giorno con lui. E ora siamo in quattro. Non do nulla per scontato. Apprezzo ogni risata e ogni attimo di felicità che provo semplicemente stando con loro”.